Balmazújvárosi FC–Püspökladány LE 4–0 (1–0)

100 néző. Vezette: Vadon T. (Szűcs L., Czibere B.)

Balmazújvárosi FC: Ferenczi J. (Árva L.), Fehér Z., Galla P., Szabó B., Nagy L., Csorvási T. (Szabó N.), Bóz A., Kerekes B. (Györfi B.), Sinyi T. (Szerencsi Zs.), Csige Zs., Harangi N. (Diószegi Sz.). Edző: Pintér István

Püspökladány LE: Kunkli Z., Szabó P., Berde M., Simon N., Pap L., Nagy B., Németh M., Jámbor M., Daróczi D. (Szabó B.), Fegyverneki Zs. (Makula A.), Nagy V. Edző: Szabó Máté

Gól: Galla P., Sinyi T., Szabó N., Diószegi Sz. Jók: Mindenki, illetve Németh M., Jámbor M., Berde M.

Pintér István: Szépen fejeztük be az idényt, nagyot harcoltunk, megérdemelten győztünk. Kellemes pihenést, boldog karácsonyt minden sportbarátnak.

Szabó Máté: Aki látta a meccset nem hiszi el, hogy egyáltalán pontot tudott szerezni a hazai csapat! Sajnos 2 játékosunkat is kórházba kellett vinni, amit a játékvezető tolerált, de ha valaki hozzászól, azt egyből bünteti! Azt az utolsó 30 percet 10 emberrel kellett játszanunk a sérülések miatt, de így is mi domináltunk, a kontrákból ellenfelünk kivégzett minket!

DASE–Nyíradony VVTK 1–1 (1–1)

100 néző. Vezette: Gulyás S. (Forgács K., Szilágyi Z.)

DASE: Polyák F., Molnár M., Ibrahim K., Nagy L. (Kiss L.), Fényi B., Odunuga I. (Hegedűs Gy.), Éder G., Bucz B. (Csák Zs.), Ramakhutla S., Barca Á., Bíró B. (Molnár B.). Edző: Kovács Miklós

Nyíradony VVTK: Rácz T., Bogár M., Gyurina J., Perényi R. (Tömöri L.), Nagy K., Kántor T., Gáll F., Vass G., Bara M., Bányász A., Kónya M. Edző: Dán Ferenc

Gól: Odunuga I., illetve Gáll F. Ifi: 1–3

Kovács Miklós: Két egymásból jól felkészült csapat meccsét vívtuk az őszi bajnok ellen, ahol sikerült vezetést szereznünk, ám nem sokkal később egy eladott labdát góllal büntetett az ellenfél így döntetlennel mehettünk szünetre. A fordulás után rohamoztunk becsülettel, ellenfelünk továbbra is a védekezésre helyezte a hangsúlyt, de csak egy érvénytelenített gólig jutottunk így meg kell elégednünk az egy ponttal. Gratulálok a Nyíradonynak az őszi bajnoki címhez, valamint játékosaimnak is, akik idén is rengeteg energiát fektettek a labdarúgásba, s egy olyan közösséget alkotnak, amihez öröm tartozni.

Dán Ferenc: Ma egy jól felkészített csapattal találkoztunk, és megyei szinten egy jó meccset játszottunk! A csapatom ma is bizonyította, hogy nem véletlenül áll ott, ahol! Ez a második fél szezonom a csapatnál, összességében teljesen elégedett vagyok a megszerzett 35 ponttal. Célunk az első 5 hely valamelyike volt! Ezt a csapat teljesítette, amihez gratulálok minden játékosomnak! Jó pihenést kívánok minden csapatnak, vezetőiknek, szurkolóknak! Köszönet jár a háttérmunkáért is, akik azért dolgoznak, hogy a csapat körül minden rendben legyen! Jó pihenést mindenkinek! Boldogabb újévet mindenkinek!

DSC-SI–Berettyóújfalui SE 0–3 (0–2)

150 néző. Vezette: Pósa Zs. (Tóth Z., Borkó Z.)

DSC-SI: Sallai J., Bakonyi M., Tóth Cs., Gajdos A., Gál A., Balogh K. (Kalmári M.), Botos B. (Havasi F.), Nagy Á. (Szabó Á.), Szikszai A., Székely B. (Cseke B.), Reszegi M. Edző: Selyem Nándor

Berettyóújfalui SE: Virányi G. (Mező L.), Békési D., Magyar Sz., Alimán J. (Bacsa L.), Nagy R. (Kocsmáros B.), Ertsey Zs., Ékes G. (Mező Sz.), Nagy R. (Szabó G.), Nagy I. (Jancsó A.). Edző: Szitkó Róbert

Gól: Nagy I.(2), Trippon P.

Selyem Nándor: Később nyilatkozik!

Szitkó Róbert: Hoztuk a kötelezőt, de nem játszottunk jól. Sok hibát követtünk el támadásban és nem voltunk elég élesek védekezésben sem! A második gólunk gyönyörű volt, hogy pozitívumot is mondjak a mérkőzésről.