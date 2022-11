Az október 23-ai debreceni magyar-szlovén közös bajnokság 3. fordulójával véget ért a versenyszezon hazánkban, majd egy héttel később már hivatalosan is bezárta kapuit a Perényi Pál Salakmotor Stadion a nagyközönség előtt. A dán Grand Prix-sztár Anders Thomsen március 1-jén kezdődő motortesztelése és az október 29-ei, már hagyományosnak tekinthető szezonzáró nyílt nap között nagyon sok minden történt a Gázvezeték utcai arénában, illetve a létesítményt üzemeltető SpeedWolf Debrecen háza táján. A 2022-es szezon értékelésére a cívisvárosi klub ügyvezetőjét, Baráth Norbertet kértük fel, aki beszélt többek között a SpeedWolf Juniors projektről, a világbajnok és Grand Prix-résztvevő vendégekről, Emil Sayfutdinovról, a Farkasokról, azaz Magosi Norbertről, Kovács Rolandról, illetve Lovas Zoltánról, valamint a jövőről.

A SpeedWolf Juniorsról

– Az idei szezonban számomra kiemelt jelentőséggel bírt az újonnan életre hívott utánpótlás-képző programunk, a SpeedWolf Juniors.

Talán mondanom sem kell, a magyar salakmotorozás jelenlegi helyzetében mennyire fontos, hogy fiatal vaspapucsosokat neveljünk. Tavaly év végén hirdettük meg a toborzót, melyre tizenkilencen jelentkeztek.

– Az elbeszélgetéseket követően nyolcan vehettek részt a challenge-en, azaz a kiválasztáson. A többlépcsős teszt során általános egészségügyi állapotfelmérés, fizikai erőpróbák, a műszaki érzékek és a motorozási tudás bemutatása várt a fiatalokra. Végül hatan vágtak neki a képzésnek, 500-as és 250 köbcentis motorokkal. A salakos növendékek általában heti kétszer edzettek, összesen 30 tréningen vettek részt, amiből 20 motoros gyakorlás volt, emellett elméleti oktatás, fizikai és technikai felkészítés várt rájuk, illetve beiktattunk a számukra egy közös versenylátogatást Nagyhalászba. Az első motoros edzést június 8-án tartottuk, s az 500-as kategóriás tanulók közül Harangozó László és Kónya Milán augusztus 20-án már sikeres versenyzői licencvizsgát tettek. A Debrecen Nagydíj előtt a közönség láthatta a mindössze 14 éves Antal-Pákh Dániel bemutató motorozását a 250-es versenygéppel. A csapat negyedik tagja, Szabó Zsombor végül úgy döntött, nem akar versenyző lenni, ám annyira megfertőzte a speedway, hogy maradni szeretne a SpeedWolf Debrecen kötelékében, szerelőként szívesen segítene bennünket a jövőben.

Nagy munkát fektettünk az utánpótlás-nevelésbe, amiben főleg Tihanyi Sándor vitte a prímet, aki a kezdetektől fogva tanította a gyerekeket. Az első időszakban sokat segítette a képzést Szegedi Máté, valamint a háttérben Baráth Lajos, akinek szintén hálásak vagyunk, s azoknak a szerelőknek is, akik felkészítették a motorokat. A debütáló idényt nagyon sikeresnek ítélem, a reményeim szerint jövőre már mindhárom Farkaskölyök startszalag mögé állhat, amire jó lehetőséget kínál a MACEC Kupa és az országos bajnokság.

– Tavasszal kiderül, hogyan sikerült számukra a téli felkészülés, illetve mennyit felejtettek a holtszezon alatt. Bevallom őszintén, ezek a srácok, illetve Lovas Zolika jelentik a debreceni salakmotorozás számára a fényt az alagút végén. Ha a programra gondolok, akkor kettős érzések vannak bennem: az egyik szemem nevet, mert sikerült előrébb lépnünk az utánpótlás terén, a másik szemem pedig sír, mert ha hamarabb, mondjuk, a megalakulásunk második évében, 2020-ban el tudjuk kezdeni a képzést, akkor talán ma már négy vagy hat versenyzőnk lehetne – fogalmazott Baráth Norbert, majd folytatta. – A SpeedWolf Juniors sok pénzt és energiát emésztett fel. A motorok és a felszerelések beszerzése, a megsérült, valamint elkopott alkatrészek cseréje mind-mind komoly anyagi terhet rótt ránk. Szerencsére több olyan támogatónk is akadt, akik már az első perctől kezdve hittek a képzésben és mellénk álltak, nélkülük nem lennének most olyan motorosaink, akikből pár éven belül versenyző lehet. Mindenképpen szeretnénk folytatni a SpeedWolf Juniors projektet, aminek a keretein belül a jelenlegi salakos palánták versenyeztetését akarjuk megoldani, illetve új tehetségeket kívánunk felkutatni. Most már saját bőrünkön tapasztaltuk, mennyire nehéz „megfogni” a mai gyerekeket.

A sportág sikerkorszakában sem találtak rá minden évben egy-egy tehetségre, ám most rendkívül nehéz már a toborzás is, kemény dió manapság eljutni a fiatalokhoz. Ráadásul megdöbbenve vettük tudomásul, hogy a tizenévesek nem is igazán ismerik a sportágat: a Diószegi szakképző iskolában tartott előadásokon az 50 diákból mindössze öten voltak már korábban salakversenyen. Ez a tény rendkívül elszomorított.

– Az utánpótlás-nevelő munkánkhoz növelnünk kell az anyagi bázist, amihez a régi támogatók megtartása mellett új szponzorok bevonása szükséges. Emellett szívesen vennénk azt is, ha jelentkeznének olyanok, akik társadalmi munkában segítenék a debreceni salakmotorozást, legyen szó például pályakarbantartásról, a versenyzők fizikai felkészítésének irányításáról, vagy bármilyen más munkáról. A SpeedWolf Debrecen egy nonprofit szervezet, amely nem haszonszerzésből végzi a tevékenységét, hanem abból a célból, hogy a salakmotorsport lépésről lépésre, egyre magasabb színvonalon, és még sokáig működjön a cívisvárosban. Ha más is így gondolja, és szívesen segítene ebben, várjuk a jelentkezését!

A versenyekről

– A 2019-es indulásunk óta ez volt az első teljes versenyszezonunk, ami öt salak és egy flat track viadalt foglalt magába. Az idényt a Húsvét Kupával és egy új lebonyolítási szisztémával indítottuk. Sikerült egy elég színvonalas startlistát összeállítanunk, s a kiegyensúlyozott mezőny nagyon jó derbit produkált, ráadásul az új versenyrendszer is remekül vizsgázott. A visszajelzések alapján a megmérettetést követően mindenki elégedetten távozott a stadionból. Nagyon szerettük volna, ha az Európa-bajnoki selejtezőt a hagyományos időpontban, azaz május elsején rendezhetjük, ám a goricani Grand Prix-szezonnyitó miatt egy héttel később láthattuk vendégül a kontinens elitjébe igyekvő salakszórókat. Szerencsére nagyon erős mezőny jött össze a kvalifikációra, s igazán jó versengést produkáltak a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. Ezután pünkösdhétfőn jött a Grand Prix-kvalifikáció, ami szerintem az év versenye volt. Világklasszisokat és izgalmas futamokat láthattak a nézők, akik majdnem teljesen megtöltötték a stadion lelátóit. Úgymond az ölünkbe hullott a verseny rendezésének lehetősége, hiszen az ukrajnai Rivne helyett ugrottunk be házigazdaként, s szerénytelenség nélkül állíthatom, tudtunk élni a lehetőséggel. A viadal után nagyszerű érzés volt konstatálni, hogy még mindig van érdeklődés a jó salakmotorverseny iránt Debrecenben! Ezt követően a Debrecen Nagydíjat rendeztük meg, ahol a kitűzött célt újra elértük: világklasszisokat láthatott a szépszámú közönségük. Folytattuk azt a sorozatot, amit 2019-ben elkezdtünk, azaz igazi világsztárok versenyeztek a hajdúsági oválon.

Az elmúlt egy évtizedben hazánkban csak Debrecenben versenyeztek olyan pilóták, akik az adott évben a Grand Prix-ban állandó résztvevők voltak, korábban Matej Zagar és Martin Vaculik, idén pedig Jack Holder valamint Jason Doyle tisztelte meg jelenlétével a Gázvezeték utcai salakpályát. Rajtuk kívül még olyan klasszisokat is vendégül láthattunk, mint a dán Anders Thomsen, aki később GP-nagydíjat nyert, illetve az orosz Emil Sayfutdinov.

– Utóbbi motortesztelésénél sajnáltam, hogy nem verhettük nagydobra a jelenlétét. Nem mellesleg mindketten sok jó tanáccsal láttak el bennünket, illetve általuk olyan kapcsolati tőkéhez jutottunk, amit remélhetőleg ki tudunk majd használni. De visszatérve a versenyeinkre, megrendeztük a magyar-szlovén közös bajnokság harmadik fordulóját, ami mint utóbb kiderült, az utolsó viadal volt a sorozatban. Nehéz volt összeverbuválni a mezőnyt, ám amit elvállaltunk – ha nagy áldozatok árán is, de – megcsináltuk. Maga a verseny sajnos olyan volt, mint a sportágunk jelene: halovány. Egyedül Lovas Zoli első hazai futamgyőzelme színesítette ezt a viadalt számomra. Az öt salakverseny mellett ismét házigazdái voltunk a flat track világbajnoki döntő egyik fordulójának. Ez a szakág még a pályaversenyek mostohagyereke, amíg Amerikában imádják a nézők, addig Európában nehezen veti meg a lábát. Sajnos hazánk sem kivétel ebben a tekintetben. A vébédöntő szervezésénél azt éreztük, minden ellenünk van, főként az időjárás. Szinte az egyedüli örömet az jelentette, hogy ifjabb Adorján Zoltán is képviselte Magyarországot az erőpróbán – és nem vallott szégyent. Az eső miatt még a reméltnél is kevesebb szurkoló jött ki, bár aki a helyszínen megnézte, szerintem jól szórakozott; bevallom, kezdem megkedvelni a flat tracket. Az, hogy lesz-e folytatás, még a jövő kérdése. Azt látni kell, hogy az FIM-nél (Nemzetközi Motorsport Szövetség) előnyös a megítélése annak a helyszínnek, amelyik bevállalja a gyerekcipőben járó sportág támogatását – mondta a klubvezető.

– A versenyeken kívül két nyilvános edzést tartottunk a hobbistáknak, akik mindkét alkalommal több mint húsz fővel képviselték magukat, s nagyon jó hangulatú eseményt prezentáltak. Ugyanilyen légkör vette körül a hagyományos szezonzáró nyílt napot, ahol sokan hódoltak kedvenc sportáguknak. Ezúton is hálásan köszönjük minden támogatónknak az együttműködést, illetve a SpeedWolf stábtagjainak áldozatos munkájukat, ugyanis ezen cégek és önkénteseink nélkül nem lehetne versenyeket rendezni Debrecenben.

A versenyzőkről

– Fontos leszögezni, hogy az 500-as vaspapucsosaink, Magosi Norbert és Kovács Roland nem profi versenyzők, azaz a sport mellett dolgoznak. Tisztelni kell bennünk, hogy minden egyes futam alkalmával a bőrüket viszik a vásárra, ráadásul korábban már értek el szép eredményeket. De! Bevallom, személy szerint én is többet vártam tőlük. Szomorú tény, hogy az már nem reális elvárás, hogy versenyt nyerjenek Debrecenben, ám abban reménykedtem, hogy futamgyőzelmekkel meg tudják örvendeztetni a hazai közönséget. Sajnos nem így történt. Nem akarok megbántani senkit, de aki eredményeket akar elérni, annak tenni kell érte, komolyan fel kell készülnie a szezonra, a versenyekre. A megfelelő hozzáállást már a szezon elején hiányoltam mindkét versenyzőből – értékelte a felnőtt versenyzők produkcióját a klubvezető, majd rátért az első versenyszezonját teljesítő, 14 éves Lovas Zoltánra.

– Zolikával a szezon elején úgy számolt a klub, hogy ebben az idényben úgymond „csak” motorozik, a lehetőségekhez képest a legtöbbször motorra ül, s kellő rutint szerez. De nem így történt, Zolika lényegében egy teljes 250-es versenyszezonon van túl. Ráadásul a nemzetközi megmérettetések mellett világeseményeken, az SGP3-ban, az ifjúsági Európa-bajnokságon és a Speedway Ekstraliga Camp-en is bemutatkozhatott. Ez óriási lehetőség volt a számára, amiért köszönet illeti a honi salakos szakág vezetőjét, Füzesséry Eriket, aki rengeteget lobbizott ezekért a versenyekért. Így került nemzetközi fókuszba egy magyar reménység a 250-es kategóriában. Zolikát láttam 500-as versenygéppel motorozni, s nyugodt szívvel állítom: szépen ült a motoron, jó volt látni, ahogy száguldott a salakon, s ez is rendkívül biztató a jövő tekintetében.

Nem titkolom, van egy kis hiányérzetem Zolikával kapcsolatban, ugyanis, ha a klub úgy készül a szezon elején, hogy az ifjú tehetségre ennyi verseny vár az idényben, akkor többet segíthettünk volna.

– Bízunk benne, hogy Lovas Zoli hű marad Debrecenhez, mert szeretnénk tovább segíteni a karrierjét. Jó érzés volt látni, amikor a hazai, hajdúsági közönség előtt futamot nyert, s a drukkerek hatalmas üdvrivalgásban törtek ki a Perényi Pál Salakmotor Stadionban.

A jövőről

– A következő szezonban szeretnénk 5-6 viadal házigazdái lenni, s természetesen világeseményt, esetleg világeseményeket is Debrecenbe akarunk „hozni”. Folytatni kívánjuk a SpeedWolf Juniors programunkat, reményeink szerint a második idényben is legalább két motoros szerez majd versenyzői licencvizsgát. Szeretnénk, ha a klubunk segítségével Lovas Zoltán még több és még jelentősebb sikereket szállíthatna a cívisvárosnak. Bízunk abban is, hogy tavasszal Grand Prix-menőknek szervezhetünk edzőtábort. Egy salakmotoros klub működtetése, illetve egy stadion üzemeltetése nem rentábilis vállalkozás, ezért ahhoz, hogy a SpeedWolf Debrecen elérhesse a céljait, az erkölcsi segítség mellett anyagi támogatásra is szükségünk lesz. Külföldi minták alapján tervezzük a salakmotoros közösségi programunkat, a SpeedWolf pártoló tagság bevezetését, illetve amint hivatalossá válik a 2023-as versenynaptárunk, szeretnénk kibocsátani a jövő évi bérleteket, hogy azok akár a karácsonyfa alá is kerülhessenek! – vázolta a jövőképet Baráth Norbert.

