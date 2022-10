Ritka az a jelenség, amikor egy focista egyszerre három klubnál is legendának számít, de Tisza Tibor esetében pontosan ez a helyzet. A támadó a DVSC-nél, az Újpestnél és a DVTK-nál is olyan meghatározó szerepet töltött be a pályán és azon kívül, hogy kiérdemelte ezt a státuszt. A csatár jó néhány edző kezei alatt pallérozódhatott, sok tapasztalatot gyűjthetett, és talán pont ezekből fakadóan indította el a Tisza Talent Management szervezetet, melynek keretein belül egyéni labdarúgóképzésekkel foglalkoznak, immár négy éve. A megyei első osztályú Bestrong SC-ben még mindig aktív focista a HAON-nak elmondta: szeretett volna egy olyan egyedülálló honi képzést létrehozni, amivel a legtöbbet tud segíteni a magyar labdarúgásnak.

– A motivációm elsősorban abból eredt, hogy mik voltak anno azok, amiket hiányoltam, vagy nem kaptam meg karrierem során. Egyértelműen az egyéni edzések gondolata ugrott be elsőként. Külföldön sem találkoztam hasonló kezdeményezéssel, ezért gondolkodtam el azon, miként tudnám forradalmasítani az ilyen foglalkozásokat

– kezdte a válogatott labdarúgó, és kiemelte: edzők mellett sportpszichológus is foglalkozik a TTM-nél a résztvevőkkel.

Tanulni sosem késő

Az edzéseken megjelenők életkorban is eltérnek egymástól, hiszen vannak NB I.-es focisták is a tréningeken, de Tisza Tibor szerint mindig fontos tanulni, ám sose lehet elég korán elkezdeni. – Korosztály-specifikus foglalkozásaink vannak, az öt-hat éveseknél még a mozgásfejlesztés a hangsúlyos, hiszen ilyen korban nem a futball maga, hanem a mozgás a legfontosabb. Hét-nyolc körüli gyerekeknél pedig már a labdarúgás a prioritás, egészen felnőttkorig. Jelenleg is van olyan sportolónk, aki a legmagasabb osztályban szerepel, de NB II.-es és Megye I.-es focisták is járnak hozzánk – mondta.

Tisza Tibor | Forrás: Kiss Annamarie

Hosszú távra tervez

A TTM még mindig fiatal projektnek számít a hazai futballban, ám Tisza Tibor derűlátó abban a tekintetben, hogy öt-tíz év múlva egyre nagyobb népszerűségnek örvend majd az általa létrehozott képzés.

– Büszkeséggel töltene el, ha kinevelnénk olyan magyar játékosokat, akik nemzetközi szinten is megállják a helyüket. Továbbá szeretnénk, ha a szülők és a gyerekek szabadidős tevékenységként fognák fel az edzéseket, és az elektronikus világban a telefon és a számítógépek helyett a mozgásé lenne a főszerep

– zárta gondolatait a cívisvárosi közönségkedvenc.

A Lokomotívban ugyan már nem játszó, de a csapat eredményeit folyamatosan követő sportoló fontosnak tartja, hogy valamilyen formában segítse a későbbiekben a debreceni utánpótlásképzést.

Orosz Krisztofer