Csodálatos hír fogadott csütörtökön délután a Loki pallagi edzőközpontjában: Bárány Donát a Kecskemét ellen végre visszatérhet! Dodónál talán csak a szurkolók várták jobban ezt a pillanatot. Először akkor tűnt fel a neve, amikor 18 évesen a kis Lokiban a megye I.-ben egy fél szezon alatt vágott 35 gólt. Aztán a következő, DEAC-nál kölcsönben töltött idényében az NB III.-ban „csak” 20-ig jutott, igaz a koronavírus miatt 17 meccse volt erre. A Loki kiesésével ifjú tehetségként egyértelművé vált, hogy helye van a csapatban, és nem is okozott csalódást. Nem tudom mikor imádott meg ilyen rövid idő alatt egy focistát a piros-fehér közönség, de a 8. fordulóban az Ajka elleni mesterhármasa alkalmával már biztosan zúgott a neki írt szurkolói nóta – aminek a szövegét ide most nem írhatom le. Az utóbbi időben a sérülések miatt sajnos csak kevésszer énekelhettük teli torokból ezt a gyönyörű dalt. De most végre újra pályán lehet, úgyhogy mi már készítjük a hangszálainkat, hogy Dodó góljai után az egész világ tudtára hozzuk: Bárány be… rúgta!

Bakos Attila