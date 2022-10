Őri Krisztián 1989-ben ismerkedett meg a sportággal a Józsakert Utcai (mai nevén Lorántffy Zsuzsanna) Általános Iskolában, majd megalapította a Bushido Karate Sportegyesületet, amelynek utánpótlás-versenyzői négy évvel ezelőtt csatlakoztak a DEAC-hoz. A fiatalok azóta is járják a versenyeket, amelyeken kiváló eredményeket érnek el.

– Az egészen kicsi, négyéves gyerekektől az ifjú korosztályig foglalkozunk tehetséggondozással és képzéssel. Egy tehetséges gyerek mögé nemcsak egy jó edző, család, nevelő kell, hanem egy nagy bázis is. Mi abban hiszünk, hogy az egyetem lehet ezeknek a fiataloknak a támasza. Küldetésünk, hogy a gyerekek egészen mesterdiplomás korukig tudjanak nálunk sportolni. Értelemszerűen nem küldjük el a szeniorokat sem, ha valaki úgy jön, hogy a gyerekével együtt akar edzeni, akkor nekik is megtaláljuk a helyet – fogalmazott Őri Krisztián 3 danos karatemester a klubhonlap érdeklődésére.

Mint elmondta, náluk fogvédőben és kesztyűben dolgoznak a tanítványok, az arcnak vagy testnek az ütése ellenőrzött és megállított módon történik, ezt úgy hívják, hogy no contact. Míg például a kyokushin karatéban megütik, megrúgják, vagyis az a cél, hogy kiüssék az ellenfelet, addig a shotokan kíméli az ízületeket, akár 80 éves korig is lehet csinálni.

A mester arról is mesélt a DEAC hivatalos oldalának, hogyan telnek náluk az edzések. – A gyerekek megismerkednek az alapiskolával (ütések, lépések). Később jönnek a forma- és a küzdőgyakorlatok. Ezek minden óra alapját képzik. Az edzések eleje és vége olyan, mint bármilyen más sportban: bemelegítés és nyújtás. Rengeteg újítást vezettünk be az évek során, például zenére edzünk, behoztuk a crossfitet, aminek köszönhetően 20 perc alatt mindenki kellően bemelegszik. Jó kis köredzéseket szoktunk tartani, izgalmas pályákat alakítunk ki atlétikai elemekkel. Ez elképzelhetetlen volt tíz-húsz évvel ezelőtt egy karateedzésen. Nekünk is fejlődni kell a korral, és úgy gondolom, sikerül vele lépés tartanunk.

És hogy mit tanít a gyerekeknek a shotokan karate? – Az öt legfontosabb jellemzője a jellem, a becsület, az akarat, az önuralom és a tisztelet. Ezek azok, amiket a gyerekek is meg tudnak jegyezni. Szoktuk őket kérdezgetni, hogy szerintük mit jelent az, hogy jellem. Vagy mit jelent a tisztelet. Azt, hogy tisztelem az anyukámat, az edzőmet, tanáromat. Ilyen egyszerű példákon keresztül szoktuk nekik elmagyarázni ezeket az alapelveket – foglalta össze.

A szakosztály rövid távú célja a csapatépítés volt. Emellett középtávon szeretnék felhozni a gárdát az erős vidéki klubok közé, ami kezd beérni, hiszen megvannak hozzá a megfelelő feltételek. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a vidéki klubok tradicionális versenyén 61 érmet tudtak elhozni, ezzel a ranglétra elején végeztek. Az elmúlt évek alatt kialakult egy alapbázis, és a DEAC által profi felszereléseket és helyet is kaptak. A hosszútávú tervük, hogy eredményességben felvegyék a versenyt a nagyobb fővárosi klubokkal – árulta el a szakosztály-vezető.