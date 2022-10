Miként hathat egy sportoló teljesítményére az elméje? – leginkább ebbe engedett bepillantást a Mathias Corvinus Collegium Debreceni Képzési Központja által szervezett legutóbbi előadás. Fülöp Ákos sportpszichológus, az MCC sport- és teljesítményműhelyének vezetőjének gondolataira rengetegen voltak kíváncsiak az Aranybika Üvegtermében, a hallgatóság soraiban megtalálhatóak voltak sportolók, pszichológusok, egyetemisták és edzők, köztük a DVSC, valamint a DEAC több ismert szakemberével.

Saját példán keresztül

A mentális teljesítményfokozás szerepe a sportban című előadás alapfelvetése az volt, hogy napjainkban a csúcsteljesítmény már nem csupán a fizikai képességek összessége, hiszen a lelki és mentális tényezők szerepe is egyre hangsúlyosabb. Mint kiderült, egy átlagos szabadidő-sportoló hetente 3-5 alkalommal is tréningezik, sportol, ám ezek döntő többsége a fizikális képességeket érinti, a mentálisat kevésbé. Utóbbinál az úgynevezett professzionális eszközök (sportpszichológus, megfelelő gyakorlatok) igénybevétele pedig kifejezetten gyerekcipőben jár, bár a teammunka elterjedésével a fiatal sportolók körében kezd elfogadottá válni.

Fülöp Ákos ezt a saját példáján keresztül illusztrálta, ugyanis a londoni olimpiára készülve egy nemzetközi edzőtáborban szembesültek először azzal, hogy már nemcsak a minden korábbi terhelést felülmúló fizikális alapú edzésmódszer létezik, hanem az is, amikor az edzőt több, más területen profi szakember segíti.

Ebből is kiderült, Fülöp Ákos a sport világából evezett át a pszichológiára, ugyanis 15 éven át versenyszerűen kajakozott, később belekóstolt a fitnesz világába, de jelenleg is aktívan sportol, a magyar amerikaifutball-válogatott tagja. Felsőfokú tanulmányait a Debreceni Egyetemen és a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen is végezte. Magánpraxisának 80 százalékát az élsportolók teszik ki: többek között dolgozik a Mosonmagyaróvár női kézilabdázóival, Csizmadia Kolos világbajnok kajakozóval és Csere Gáspár maratonfutótóval is.