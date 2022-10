Gyermekkora óta rajong a futballért a cívisvárosi fodrász, Beke Balázs, aki hosszú évek óta látogatja a Loki meccseit. A labdarúgás iránti szeretete inspirációként hatott a karrierjére is, hiszen szakmájában a focisták egyfajta mintaként szolgálnak, ha hajviseletről van szó.

Annak idején még ifi játékosokként kezdték el igénybe venni a szolgáltatásaikat azok, akik időközben profik lettek, ám a barátság megmaradt a szakember és a sportolók között.

– Igyekszünk nem különbséget tenni a vendégeink között, és ez minden népszerű ember esetében így van. Örülök, hogy a barátságok sok év elteltével is megmaradtak. Például Sós Bencével 18 éves korunk óta ismerjük egymást, anno sok alkalommal én igazítottam meg a séróját, és azóta is remek kapcsolatot ápolunk. Dzsudzsák Balázzsal is ez a helyzet, hiszen a viszonyunk barátinak mondható, mindig találunk közös témát – mondta. Beke Balázs kollégájával a 2021-es Európa-bajnokság alatt a magyar válogatott játékosaival is dolgozott, és viccesen hozzátette: a jó szereplés egyik oka Fiola Attiláék hajviselete volt.

A Loki belső védőjének, Sylvain Deslandes-nak is Beke Balázs tartja karban a frizuráját | Forrás: Kiss Annamarie

Optimizmusra okot adó jelek

Egy fodrásznál, aki jó néhány éve együtt dolgozik a DVSC-vel és fiatalkora óta a piros-fehérek drukkere, nem maradhat el a kérdés, mit szól a Loki jelenlegi helyzetéhez, és milyen eredményre számít a szezon végén. – Nem vagyok sportszakember, de a realitás talaján maradva a tavalyi helyezéssel elégedett lennék. Amennyiben előrébb végezne a csapat, annak egész Debrecen örülne, és mivel a Magyar Kupában továbbjutott a gárda, így egy esetleges jó szerepléssel előreléphetne a gárda. Annak külön örülök, hogy egy olyan spanyol nagycsapattal fog együtt dolgozni az egyesület, mint a Villarreal. A jövőre nézve a felsoroltak mindenképp reménykedésre adnak okot – zárta gondolatait Beke Balázs, aki reméli, sikerül maradandót alkotnia a fiúknak az idei szezonban.

Orosz Krisztofer