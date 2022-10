Nyíradony VVTK–Püspökladány LE 6–0 (–)

150 néző. Vezette: Pósa Zs.(Gyarmati I., Kiss B.)

Nyíradony VVTK: Edző: Dán Ferenc

Püspökladány LE: Edző: Szabó Máté

Gól: Nagy K.(3), Kántor T.(2), Vass G.

Dán Ferenc: A mai mérkőzésen egyetlen dolog volt számomra a fontos, hogy győztesen jöjjenek le a játékosaim a pályáról. Az hogy ilyen arányban sikerült az csak plusz számomra. Gratulálok minden játékosomnak, mert zsinórban a hatodik győzelmüket aratták, ami nem kis fegyvertény! Most is csak azt tudom mondani, hogy számunkra a következő meccs a legfontosabb, tehát készülünk tovább, ahogy eddig is tettük. Nagyon köszönjük a kilátogató szurkolók biztatását! Megyünk tovább.

Szabó Máté: Kiváló erőkből álló ellenfelünk nagyszerű játékkal hengerelt ma, meglehetősen komoly külső segítséggel. Akaratban, futásban, agresszivitásban is messze felülmúltak minket, de ebben a gólkülönbségben más tényezők is közrejátszottak!