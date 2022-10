A DEAC férfi futsalcsapata a Nyíregyházát fogadta hétfőn este a futsal NB I. 9. fordulójában. A debreceni együttes a hatodik, míg a vendégek a nyolcadik helyről várták az összecsapást.

Elek Gergő együttese nem kezdte jól a meccset, hiszen egy eladott labda után a szabolcsiak szereztek vezetést a kontrából. A hazaiak ezt követően uralták a mérkőzést, aminek a félidő felénél meg is lett az eredménye: Thiago egyenlített nagyon okosan szabadrúgásból, majd egy percen belül Szabó Ábel már fordított is. Sőt, nem sokkal később jött Thiago második, és a debreceniek harmadik találata is. Erre még a Nyíregyháza tudott válaszolni, így 3–2-nél vonultak szünetre a felek.

A második játékrészben aztán a DEAC nem hagyott kétséget afelől, hogy melyik a jobb csapat. A 25. percre már 5–2-re vezetett Deiby és Nagy Bence góljaival. Elek Gergőék láthatóan ritmust váltottak a fordulást követően, amivel nem tudta tartani a lépést az ellenfél. Ráadásul Tóth Benedek még egy büntetőjét is hárította a vendégeknek, ami még inkább demoralizálóan hatott. A nyíregyiek az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve lehozták kapusukat, amit szinte azonnal megbüntetett Szabó Ábel egy saját hatosán belülről szerzett góllal. Ezt követően az MVFC-ből visszatérő Tóth Attila is megszerezte végre első gólját a szezonban, majd Szatmári Ákos állította be a 8–2-es végeredményt, egyébként ő is Berettyóújfaluból érkezett a nyáron, és szintén első találatát szerezte az idényben.

A bajnokságban két hét múlva a bajnoki címvédő Haladáshoz látogat majd a DEAC.

