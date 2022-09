A Debreceni Sportiskola életében új fejezet nyílik október 1-től. A közel 60 éve működő egyesület a hagyományok előtt tisztelegve a jövőben a DSI Debrecen nevet használja majd, a megújulás jegyében pedig a szervezet arculati megjelenése is felfrissül.

Ezen történelmi változás kapcsán sajtótájékoztatót hívott össze az egyesület pénteken délelőttre. Először Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere szólalt fel. – Nagyon fontos, hogy a DSI-ről beszéljünk, hiszen talán még mindig vannak olyan gyermekek és szülők a városban, akik nem biztos, hogy teljesen tisztában vannak azzal, hogy milyen komoly sportszakmai munka folyik itt évek óta. Jelenleg is 1088 olyan sportoló van, aki ennek az egyesületnek a kötelékébe tartozik, és 108 edző dolgozik az ő fejlődésükért. A U6-os korosztálytól kezdve egészen a felnőtt korig végigkíséri az egyesület a versenyzők pályafutását, akik – ahogy láthatjuk a példák által –, akár nemzetközi sikereket is elérhetnek. Azok a gyermekek, akik itt kezdenek versenyezni, már nyernek, hiszen a sport szeretetét már megtanulják – fogalmazott, majd hozzátette, büszke rá, hogy a város egy ilyen szolgáltatást tud nyújtani az itt élő családoknak.

Vezető szerep a városban

A Debreceni Sportcentrum ügyvezető igazgatója, Becsky András kiemelte, hogy jövőre lesz 60 éves a Debreceni Sportiskola. – A logóváltás ennek apropóján is történik, hogy kicsit visszaemlékezzünk a hagyományokra és tegyük ezt megújult arculattal, kommunikációval. 1963-ban négy sportággal – atlétikával, úszással tollaslabdával és kézilabdával indult el a Debreceni Sportiskola. A következő nagy mérföldkő az volt, amikor 2006-ban az intézmény a Debreceni Sportcentrum részéve vált és azóta is az egyik zászlóshajónk – mondta. – Csapatsportágak terén a piramis legalját folyamatosan szélesítő koncepcióban gondolkozunk és próbálunk minél több tehetséget adni a városnak. Egyéni sportágak terén viszont ma Debrecenben vezető szerepet töltünk be, és továbbra is az a célunk, hogy ez így maradjon. Az elmúlt néhány évben számos eredményt lehet kiemelni, nemcsak az érmek számában, hanem abban is, hogy a DEAC-cal kozorciumban a kiemelt vidéki sportiskola státuszt is viseljük. Nagy büszkeség, hogy a tokiói olimpián a vidéki egyesületek közül a legtöbb versenyzőt adtuk – jegyezte meg. A szakember elmondta, hogy nemcsak versenysportban gondolkoznak, hanem nagyon fontosnak tartják, hogy elültessék a gyerekekben a mozgás szeretetét, hiszen a fiatalok fejlődése szempontjából elengedhetetlen a sportolás.

Minőségi munka

Makray Balázs a Debreceni Sportcentrum stratégiai és sportszakmai igazgatója kihangsúlyozta, hogy a sportiskola közel 60 éve a város bástyája utánpótlás-nevelés szempontjából. – A csapatsportágakat tekintve igyekszünk minél több tehetséget biztosítani a kiemelt kluboknak. Egyéniben pedig végigkísérjük a sportolóinkat egészen az élsportig. Azt mondhatom, hogy hosszútávon, folyamatosan minőségi munkát végzünk. Nagy öröm, hogy az állócsillagoktól a feltörekvő ifjúságon keresztül az egészen kicsikig mindenki megfér egymás mellett – mondta, majd hozzátette, büszkék rá, hogy az elmúlt években több új sportág is felkerült a palettára.

Olimpia a cél

Senánszky Petra, világjátékok-győztes, világ- és Európa-bajnok uszonyosúszó, magyar bajnok úszó arról beszélt, hogy karrierjében nagy változás zajlik. – A következő időszak egészen máshogy alakul, mint eddig. Eddig a fősportág az uszonyos volt számomra, de innentől kezdve az úszás lesz hangsúlyos. Nagyon szeretném, hogy a Debreceni Sportcentrum versenyzőjeként kijussak a párizsi olimpiára – világklasszis sportoló első állomása a berlini világkupa forduló lesz, ezen kívül készül még a rövid pályás országos bajnokságra, illetve kisebb hazai versenyekre is.

Dobi Gergő triatlonista, U23-as aquatlon világbajnok is jelen volt az eseményen. A fiatal tehetség már nyolc éves kora óta sportol a Debreceni Sportiskola triatlon szakosztályánál és elmondta, hogy számára jelenleg a november végi U23-as világbajnokság a legfontosabb.

Bakos Attila