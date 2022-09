Jó teljesítménnyel mutatkozott be, ám három gólos vereséget szenvedett a DVSC Schaeffler U19-es gárdája a jó erőkből álló, korábbi válogatott játékosokat felvonultató Szent István SE ellen az NB I./B-ben – adott hírt a DVSC Kézilabda Akadémia oldala. Az első fordulóban a tavalyi szezonban felsőházban végző, de sokat erősödő, példának okáért a korábbi válogatott szélső, Bódi Bernadett-tel, vagy a korábbi BL győztes, Eb bronzérmes, debreceni nevelésű Soós Viktóriával erősödő Szent Istvánt sodorta Kudor Kitti alakulata útjába a sorsolás szeszélye.

Jól kezdték a piros-fehérek a találkozót, egyáltalán nem látszott megilletődöttség a lányokon, az első találat rögtön egy szemfüles gól volt, amelyet Bákonyi Lara szerzett, Panyi Anna passzából. Tíz perc után 4-4 volt az állás, főleg Csernyánszki Liliána tudott nehézséget okozni a hazai védőknek, ám ekkor megléptek a vendéglátók, a 24. percben már hét volt közte. Fodor Veronika góllal és kiharcolt hétméteressel szállt be, a hátrányból faragva. Panyi Anna üres kapus góljával ötre zárkóztak a hajdúsági fiatalok, ám az utolsó másfél perc nem sikerült jól, két találatot szerzett a SZISE, így hétgólos hazai vezetéssel fordultak a csapatok.

A második játékrész elején állandósulni látszott a hét-nyolc gólos hazai vezetés, a végül öt gólig jutó Panyi Anna átlövéseivel tartotta magát a Loki.

Ügyes megoldásokkal szállt be Szabó Flóra is, Csernyánszki Liliána pedig jól cselezte meg a vendéglátókat, így szépen lassan csökkenni kezdett a különbség. A kapuban Reszegi Eszter teljesítménye is sokat javult, ziccerek mellett átlövéseket is fogott, ebben a periódusban gyakorlatilag a nagyon rutinos Soós Viktória révén volt csak eredményes a Szent István. Kemény védekezésének, majd az abból való gyors ellentámadásoknak köszönhetően szépen jöttek fel a debreceni lányok, de utolérni már nem tudták a házigazdákat. A végeredményt Kostyó Panni állította be, háromnál állt meg a különbség végül. Mindenképp dicséret illeti a csapatot a második félidei játékért és az egész mérkőzésen mutatott hozzáállásért. Ugyan ponttal, vagy pontokkal nem, de nagyon hasznos tapasztalattal gazdagodtak a fiatalok.

