A kilenchetes felkészülési időszak után szombaton élesben is kipróbálhatja magát a Debreceni Egyetem kosárlabdacsapata. A fehér-feketék összesen kilenc felkészülési mérkőzésen léptek parkettre, ezeken öt győzelmet és négy vereséget számláltak. A hajdúságiak az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban és a Continental Arenában is felülmúlták az ősi rivális Nyíregyházát (70-59, 81-77), magabiztosan verték a Kecskemétet (88-66) és a másodosztályú MAFC-ot (93-59), emellett a frissen feljutó Budapesti Honvédnál is jobbnak bizonyultak (90-81). A Dedek-legénységet azonban oda-vissza megtréfálta a Szeged (71-79 és 88-102), két vállra fektette a Sitku Ernő Emléktorna elődöntőjében a Szolnok (66-71), valamint a legutolsó barátságos összecsapáson a FIBA Európa-kupában is érdekelt Nagyvárad (74-77).

– Egy nagyon kemény felkészülésen vagyunk túl, melynek az első fele rendkívül fizikális volt, míg az utóbbi hetekben már nagyobb hangsúlyt fektettünk a taktikai és technikai dolgokra. A felkészülési meccseink alkalmával többször is elhangzott, hogy az eredmények csak másodlagosak, hiszen ezeken a találkozókon elsősorban a gyakorlás a cél, és hogy kijöjjenek a hibáink, ráadásul a megterhelő edzések miatt korántsem voltunk százszázalékos állapotban – mondta a Debrecenbe egy évtized után vissztérő Garamvölgyi Ákos a mögöttük álló időszakról, majd kitért hazatérésének okaira is.

– Az elmúlt tíz évben sokszor megfordult a fejemben, hogy milyen lenne újra itthon játszani, és végül idén nyáron alakultak úgy a dolgok, hogy ez megvalósulhatott. Nagyon boldog vagyok, hogy ez végre sikerült, hiszen egy játékosnak mindig az a legszebb élmény, ha a szülővárosában hazai közönség előtt játszhat – fogalmazott a klubhonlapnak.

A csalódást keltő 2021-22-es szezont követően a vezetőség igencsak belenyúlt a keretbe, kis túlzással a fél csapat kicserélődött. A légiósok közül Aska, Hagins, Dzseletovics és Thames is máshol folytatja, egyedül Drenovac maradt a klub kötelékeiben, mellé idén három amerikai érkezett Michaelyn Scott, Keenan Gumbs és Jimmie Taylor személyében. A magyarok közül Kerpel-Fronius és Valerio-Bodon is távozott, helyükre Mócsán Bálintot, Garamvölgyi Ákost, Kenéz Csabát és Hőgye Patrikot is sikerült szerződtetnie a klubnak.

– Sok új játékos van a keretünkben, de a csapat hétről hétre egyre jobban összeszokott, a kémia is rendben van az öltözőben, úgyhogy nagyon várjuk már a szombati nyitómeccset. Szerencsére most már teljes a keretünk, a sérültek is felépültek. Még mindig van egy játékos, aki csak egy hete csatlakozott hozzánk, de szerintem neki sem lesz problémája a beilleszkedéssel. Szombaton igyekszünk majd fizikálisan és gyorsan kosárlabdázni, végre élesben is felmérhetjük, hogy hol tartunk – zárta szavait Garamvölgyi.