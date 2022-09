Ahogy már megírtuk, a Loki rendkívül fontos, 1–0-s győzelmet aratott szombaton a Fehérvár ellen az OTP Bank Liga 7. fordulójában. Miután Joao Janeiro és a klub útjai elváltak, ideiglenesen Dombi Tibort lett a vezetőedző, akinek a stábjához egy másik DVSC-legenda, Madar Csaba is csatlakozott. A megyei első osztályban még mindig aktívan futballozó kiváló középpályás a HAON-nak beszélt az együttesről, és a Vidi felett aratott siker kulcsáról.

Nagy örömmel vállaltam a feladatot, hiszen –, ahogy Dombi Tibi is mondta, – mi Debrecenért vagyunk és próbálunk segíteni, ahol tudunk. Taktikai szempontból sokat nem lehetett hozzáadni a csapathoz néhány nap alatt, leginkább mentális szempontból igyekeztünk őket támogatni.

Felhívtuk a figyelmüket arra, hogy csak együtt sikerülhet megnyerni a Vidi elleni meccset, úgyhogy mindenki próbálja kiadni magából a maximumot.

Kértük, hogy koncentráljanak a feladatra és törekedjenek az egyszerű megoldásokra – árulta el. Hozzátette, a fiúk megértették, hogy ebben a helyzetben mire van szükség és eszerint cselekedtek a pályán. A Fehérvár ellen mindenki csúszott-mászott az utolsó labdáért is, örömmel látták, hogy még a hosszabbításban is hajtottak.

Annak idején futballistaként sok nagy csatát megélt egymás mellett Madar Csaba és Dombi Tibor, a sors úgy hozta, hogy most szeretett csapatukat edzőként segítik. – Hasonlóak a tapasztalataink, ezért, egyforma tanácsokat adtunk a fiúknak közösen, vagy akár egyenként beszélgetve velük. Mi is megtapasztaltuk ugyanezt, milyen ha rosszul megy az együttesnek, ezekből az élményekből is merítettünk, főleg a fiatalabbakat próbáltuk felrázni – mondta.

Madar Csaba elmondta, hogy igyekeztek az egyszerűségre törekedni. – Nem olyan bonyolult dolog ez a labdarúgás. Sokszor talán mi, edzők is nehezebbé tesszük a helyzetet, de abban biztos vagyok, hogy játszani sokkal könnyebb volt, mint trénerként irányítani egy csapatot.

Pont ezért örömteli volt látni, hogy megfogadták és magukévá tették a fiúk, amiket kértünk tőlük. Ugyanilyen mentalitásban érdemes szerintem továbbmenni,

az már persze a vezetőség döntése lesz, hogy kivel és miként – tette hozzá.

A tréner szerint nagy lökést adhat a szezonbeli első siker a Lokinak. – Egy győzelem ki tudja mozdítani abból az apátiából az embert, amibe belekerült. A meccs előtt is elmondtuk, nem azzal kell foglalkozni, mi volt, hanem azzal, hogyan lehet változtatni rajta. Ez „csak egy játék”. Ha így fogjuk fel, akkor tényleg azzá tehetjük magunknak a pályán. Úgy láttam, hogy a srácok élvezték a meccs minden egyes percét, akadtak nyilván nehézségek, de ezeket szépen átvészelték. Sokat elárul, hogy a lefújást követően többen is földre rogytak, hiszen tényleg minden erejüket kiadták a kilencven és még néhány perc alatt – mondta. Aztán kiemelte, a fáradozásuk viszont kifizetődött, hiszen utána boldogan lehetett megköszönni a közönségnek a biztatást, ami óriási erőt adott a társaságnak.

Bakos Attila