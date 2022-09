A 2022-es Atlétikai Magyar Csapatbajnokság döntőjét Debrecenben rendezték meg a hétvégén. A szezonzárónak otthont adó debreceni Gyulai István Atlétikai Stadionban a sportág legkiválóbb hazai képviselői mérték össze tudásukat.

A Debreni Sportecentrum csapata a szombati napot követően még a nyolcadik helyen állt, végül a második legjobb vidéki klubként hatodik helyen végzett a 20 csapatos mezőnyben. Ehhez az eredményhez nagyon sokan járultak hozzá a DSC atlétái közül. A teljesség igénye nélkül szemezgettünk ezekből: Kozák Luca első, Kerekes Gréta pedig harmadik helyezett lett a női 100 méter gáton, a 4x100-as váltóval győztek és mind a ketten szép eredmény értek el a 100 méteres sprintben is. Koroknai Tibor megnyerte férfi 400 méter gátat és a férfi 4x400-as váltó tagjaként is győzni tudott – a sikernek öccse, Máté is részese volt. Szilágyi Réka a női gerelyhajítók, Klekner Hanga pedig a rúdugrók mezőnyében lett az első, Török Gergely részéről pedig a férfi magasugrásban szerzett második helye hozta a pontokat a csapatnak.