A debreceni exsportoló a közelmúltban újabb fontos funkcióra kapott megbízást: beválasztották a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) Sportolói Tanácsába. Az új pozíciójával kapcsolatban kérdeztük a rendkívül elfoglalt sportdiplomatát, akivel nem volt egyszerű felvenni a kapcsolatot, éppen két repülőút között sikerült elérnünk telefonon.

Harmincnégyből a nyolcba

– Teljes átalakuláson megy át a WADA, s a reformok érdekében kérték a nemzetközi sportszövetségeket, hogy kandidáljanak tagokat az új Sportolói Tanácsba, ami 2023-ban kezdi meg működését. A Nemzetközi Torna Szövetség illetékesei mindenképpen szerették volna, ha van képviselőjük a csoportban, ezért kerestek jelölteket a posztra. Komoly feltételeket szabott a jelentkezőkkel szemben a WADA, s miután mindennek megfeleltem, vállaltam a kandidálást, bár nem fűztem sok reményt a megválasztásomhoz. Tudni kell, hogy hiába a Nemzetközi Torna Szövetség ajánlott, a nevem eggyé forrt az aerobikkal, ami nem olimpiai sportág, s úgy gondoltam, ez hátrányt jelent. Végül nem így lett, s nagy meglepetésemre a 34 jelölt közül beválasztottak a 8 tagú testületbe.

Büszkeséggel tölt el, hogy 61 sportági szakszövetség választott, s a szavazás során elsőként én kaptam meg a kellő szavazatmennyiséget. Talán mondanom sem kell, hogy mennyire boldog voltam a hír hallatán.

Rajtam kívül a pararöplabda, a biatlon, a jégkorong, az evező, a lovas, a víz alatti tevékenységek és a kerekesszékes kosárlabda nemzetközi szövetség képviselője került be a WADA Sportolói Tanácsba – fogalmazott Hegyi Dóra, aki vázolta, hogy a tornasportban mennyire van jelen a doppingolás.

– Ilyen szempontból nem vagyunk veszélyeztetett sportág, nálunk nem gyakori a doppingvétség, sőt az esetek túlnyomó többségében véletlenül szednek doppinglistás szert a sportolóink. Véleményem szerint azért is választottak olyan szövetségeket, ahol nem túl gyakori a szabályszegés, hogy minél több sportágat lefedjenek. Úgy gondolom, illetve a saját bőrömön is azt tapasztaltam, hogy az edukációs rész még mindig nagyon gyenge a dopping elleni harc dolgában. A sportolók elsősorban félnek a WADA-tól, ezért erre megoldást kell találnunk, sokkal versenyzőbarátabb szervezetre van szükség. A Sportolói Tanács jövőre kezdi meg a munkáját, többek között új szabályrendszerek kidolgozása is feladatunk lesz, például arra nagy hangsúlyt kívánunk fektetni, hogy a mintavétel folyamata könnyebb legyen.

Párhuzamos munkavégzés

Hegyi Dóra elárulta, az új megbízása nincs hatással a Nemzetközi Torna Szövetségben betöltött pozíciójára. – A FIG Sportolói Bizottságában minden tag megbízása maximálisan két ciklust ölelhet fel, így a testület alelnökeként 2025 január 1-ig dolgozhatom. A jelenlegi állás szerint mindkét megbízást ellátom a jövőben, így párhuzamosan láthatom el a feladataimat mindkét szervezetben – árulta el Hegyi Dóra, akinek nincs ideje unatkozni, ugyanis a nemzetközi aerobikos edzőtáborok miatt állandóan úton van, a napokban érkezett meg az Azori-szigetekről, majd hamarosan repül Lausanne-ba, ezt követően még ebben az évben Peru, Anglia és Németország szerepel az úti célja között.

BN