Október 1-én megkezdi a 2022-23-as szezont a Debreceni Egyetem férfi első osztályú kosárlabdacsapata, így már a felkészülés utolsó szakaszához érkezett David Dedek együttese. Az eddigi hét edzőmeccsből ugyan ötöt megnyertek Polyák Lászlóék, de a kisebb sérülések miatt még egyszer sem tudtak teljes kerettel kiállni, illetve a mutatott játék is helyenként még akadozott – olvasható a DEAC hivatalos honlapján.

- Pályafutásom egyik legkeményebb alapozásán leszünk túl hamarosan, bízom benne, hogy ennek a rengeteg befektetett munkának meglesz a gyümölcse a szezon során. A sérülések tekintetében nem volt eddig szerencsénk, hiszen kis túlzással még egyik meccsünkön sem tudtunk ugyanabban a szerkezetben felállni, de hiszek benne, hogy a szezonkezdésére minden összeáll majd, és mindenki egészséges lesz - vélekedett az elvégzett munkáról Polyák László.

A hét első mérkőzésén szerdán 17 órától a Szeged fogadja majd a hajdúságiakat, a két csapat így másodjára is összecsap majd egymással az előszezonban. Mint ismert, szeptember első hetében a Tisza-partiak 79-71 arányban győzni tudtak az Oláh Gábor utcán, mindenesetre messzemenő következtetéseket sem abból, sem a szerdai találkozóból nem szabad levonni.

- A szakmai stáb többször is kihangsúlyozta, hogy az eredmények csak másodlagosak a mögöttünk álló szezonban, az edzőmérkőzések legfontosabb feladata, hogy a csapat minél jobban összekovácsolódjon, illetve minél több taktikai formációt ki tudjunk próbálni mérkőzésritmusban. Mi, játékosok természetesen minden találkozónak úgy megyünk neki, hogy nyerni szeretnénk, de tisztában vagyunk azzal is, hogy a bajnokikra kell majd a lehető legjobb formába kerülnünk. Bár az elvégzett munka miatt bizonyos időszakokban nagyon fáradtak voltunk, ez szerintem a játékunkon is látszódott, de összességében nagyon jó a hangulat az öltözőben, szerintem amikorra majd kell, készen fogunk állni - zárta szavait a csapatkapitány.