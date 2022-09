Egy másik különleges megmérettetés is vár Kovács Bécire az ősszel, hiszen beszélgetésünk helyszínén, a pallagi Veloparkban lesz november 27-én a cyclocross magyar kupa egyik fordulója.

– Furcsa lesz, mert sosem volt még itt ekkora esemény. Sokat segít majd természetesen, hogy ismerem a pályát, már akkor is itt voltam, amikor építették, és azóta is majdnem minden nap itt vagyok. De pont ezért izgalmasabb is lehet majd, mint egy átlagos verseny – fogalmazott.

Ő is tanul

Kovács Béla, a fiatal tehetség édesapja a Magyar Kerékpáros Szövetség szakmai alelnöke, de úgy fogalmazott, hogy Béci mellett „csak” szülőként van jelen. Arról kérdeztük, hogy rájuk mekkora teher hárul a rengeteg elfoglaltság miatt. – Ez egy fantasztikus hobbi – jött a tömör válasz. – Egyébként is figyelemmel kísérem a nemzetközi cross és MTB mezőnyt. Én is fejlődök, tanulok ezáltal – mondta.

Apa és fia közösen tartják karban a kerékpárokat, együtt készülnek és mennek az utazásokra. – Úgy kell bepakolni, mintha nyaralni indulnánk, csak legyen nálunk szerszám, tartalék bicikli, és minden, amire szükségünk lehet, mert bármikor bármi megtörténhet.

Ilyenkor nekem az a feladatom, hogy mindenről gondoskodjak, Öcsinek csak a versenyre kelljen koncentrálnia. Azt szokták mondani, hogy a biciklis apuka szurkoló, szerelő és pszichológus is egyben. Nagyon fontos, hogy szülőként segítsük a gyereket a sikerek, vagy az esetleges kudarcok megélésében.

Ez az egész nekem egyáltalán nem teher, és elmondhatom, hogy sok barátot szereztünk már a sport által – hangsúlyozta.

Ahogy már említettük, amíg a többi fiatal a hétvégéjét játékkal, vagy a vakációját strandolással tölti, addig Kovács Bécinek az iskolán kívüli idejét szinte teljes egészében az edzések és a versenyek határozzák meg egész évben. Ennek kapcsán is beszélt nekünk Kovács Béla. – Még nem abban a korban van Öcsi, hogy ez kötelező legyen. Egyelőre a játék része van kidomborítva a dolognak, és a legfontosabb, hogy élvezze. Ráadásul ő rendszeresen a dobogó tetején állhat, ami sok mindenért kárpótolja. Ettől függetlenül, ha nem akar edzésre menni, akkor nem kötelező mennie, de ilyen nagyon ritkán fordul elő. Hozzáteszem, egy edzőtáborban ugyanúgy a barátokkal van és élményeket gyűjt, mint más a vakációja alatt – mondta. Majd megjegyezte, igyekeznek beiktatni teljesen biciklimentes időszakokat a pihenés és feltöltődés érdekében.

Bakos Attila