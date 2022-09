Nagyszerűen kezdte az idényt a Debrecen, mindhárom eddigi mérkőzését megnyerte az élvonalban. A cívisvárosiak jobbátlövőjével, Planéta Szimonettával beszélgetett a Nemzeti Sport nemcsak klubcsapata titkáról, hanem a közelgő válogatott összetartásról és a novemberi Európa-bajnokságról is.

Hosszú és kemény felkészülésen vannak túl a DVSC Schaeffler női kézilabdázói, akik a legutóbbi bronzérmet követően már nagyon várták, mit hoz nekik az új idény. Az eddig minden mérkőzésen legalább harminc gólt szerző piros-fehérek egyik kulcsembere, Planéta Szimonetta szerint emellett az is motiválja a játékosokat, hogy a legtöbb csapat külön vadászik a skalpjukra.

– Tisztában vagyunk vele, hogy a csapatok nagy része külön készül ránk, és meg akar verni minket. Ez, valamint az EHF-kupás céljaink is lázban tartják az öltözőt, nagyon motiválják a társaságot –kezdte a Nemzeti Sportnak adott interjúját Planéta Szimonetta, a DVSC játékosa. – Ami a nemzetközi kupaszereplést illeti, mindenképpen szeretnénk továbbjutni a csoportkörből, ez az elsődleges feladat – hangsúlyozta.

A balkezes átlövő az előző évadban megannyi tapasztalattal, többéves légióskodást követően tért vissza az NB I-be. – Minden ligának megvan a maga játéka, Magyarországon technikásabbak a játékosok, és sokkal nagyobb a tempó – hasonlította össze a hazai bajnokságot a külföldiekkel Planéta. – Akárcsak külföldön, itthon is az átlövésekben hárul rám nagy szerep, illetve a védekezésben is számítanak rám. Franciaországban vagy Németországban például másképp mozogtak, cseleztek a játékosok, így rengeteget tanultam és fejlődtem védekezésben, ami most a hasznomra válik. Szilágyi Zoltán mindig elmondja, hogy a védekezés az alapja mindennek, az legyen stabil, akkor már a kapusteljesítmény is jobb, és ebből lehet gyors támadásokra építeni. Úgy érzem, ebben fejlődtünk a legtöbbet az előző évadhoz képest, mert nem esünk kétségbe akkor sem, ha egy kontra éppen nem sikerül. – fejtette ki véleményét.

Ezt pénteken a Mosonmagyaróvár elleni rangadón is bizonyíthatja a hajdúsági együttes, hiszen eddig talán kötelező feladatokat oldott meg magabiztosan. – Mindenképpen itthon akarjuk tartani a két pontot, hazai pályán ez kötelező. Korábban a felkészülés alatt is játszottunk az óváriakkal, jó kapusuk van, nagy lövőik és veszélyes beállóik, nagyon kemény meccs lesz. Az eddigi három találkozón nagyobb lélektani nyomás volt rajtunk, hiszen kötelező mérkőzéseket nyertünk meg, de ugyanúgy készülünk mindenki ellen. Azért szeretném, ha ezúttal is örömjátékot játszanánk a meccs végén – fogalmazott a válogatott játékos, aki ezt követően a nemzeti csapat összetartásán vesz részt öt csapattársával, majd alig egy hónap múlva már az Európa-bajnokságra készülhet.

– Nagyon jó, hogy ennyien vagyunk, főleg, hogy a válogatott alapvédekezését játsszuk a klubban is. Ami a kontinenstornát illeti, annyi találkozója van a csapatoknak, hogy egyelőre nem gondolkodtunk rajta, de a felkészülési mérkőzésen majd érezzük, hogy mindjárt itt van a torna. Jó időszaka ez az évnek, mindig nagyon várjuk, hogy izgalmas meccseket játsszunk – mondta Planéta Szimonetta, aki azzal zárta gondolatait, hogy a norvégok ellen végre szeretnének jó meccset játszani, és megnehezíteni a dolgukat a ljubljanai Eb-csoportban.

HBN