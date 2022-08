Varga Kevin szerződést bontott a török élvonalbeli Kasimpasával, miután a klub tartozott neki. A 26 éves magyar válogatott szélsőt hétfőn bejelentette új klubja, a Hatayspor, amely szintén a török bajnokságban szerepel – erősítette meg korábbi értesülését a Nemzeti Sport online kiadása.

Varga Kevin kétéves szerződést ír alá új együttesével, amely az előző kiírásban a 12. helyen zárt a húszcsapatos török bajnokságban.

A 13-szoros válogatott, tavaly nyáron az Eb-n is szereplő Varga Kevin tavasszal a svájci Young Boysnál futballozott kölcsönben, kölcsönszerződése lejártával visszatért a Kasimpasához, de mivel a török klub szerződést szegett vele szemben, egyoldalúan felbontotta a 2023-ig szóló megállapodását.

– Varga Kevin Svájcból visszatért a nyáron Törökországba, de mivel a Kasimpasa tartozik neki, szerződést bontott a klubbal. Erről már tájékoztattuk a török szövetséget, amelytől meg is kaptuk a szerződésbontással kapcsolatos visszaigazolást – tájékoztatta a Nemzeti Sportot a játékos menedzsere, Filipovics Vladan még a szerződésbontás után, és a játékosügynök a mai bejelentést követően is kommentálta az átigazolást. – A szerződésbontást követően több klub is jelentkezett különböző országokból, de a Hataysporon éreztük a leginkább, hogy valóban szeretnék szerződtetni Varga Kevint, a csapat új edzője jól ismeri őt, és úgy gondoljuk, a török élvonalban még sokat fejlődhet, ezért fogadta el a klub ajánlatát.

Varga Kevin két évvel ezelőtt Debrecenből szerződött a Kasimpasába, amelynél 55 tétmeccsen hat gólt szerzett, és négy gólpasszt adott.

Az M1 aktuális csatornán Varga elmondta, új csapata nem ismeretlen számára, hiszen játszott ellen két mérkőzést a Kasimpasával. Hozzátette, kedvesen fogadták, és bízik benne, hogy nagyon jó időszakot tölt majd a klubnál. Mint kifejtette, Törökországban már ismerik, ezért számított rá, hogy lesz megkeresése a Süper Ligből. Szertett volna egy ilyen jellegű csapatot találni, erős bajnokságban, külföldön maradni – írja az MTI.

– Úgy gondolom, itt újra rendszeresen játszhatok majd, minden nap ezért fogok dolgozni – nyilatkozta.

Varga elárulta, csalódott volt, amiért idén nyáron nem szerepelhetett a válogatottban, ezért is akart legalább olyan erős együttesbe igazolni, mint a Kasimpasa volt. Mivel jó kapcsolatot ápol Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, tisztában van a válogatási elveivel, és nagyon jól tudja, mi az, amit az olasz edző fontosnak tart.

– Remélem, továbbra is számolni fog velem, de ez még a jövő kérdése, először a klubcsapatomban kell teljesítenem – vélekedett.

A 19 csapatos török bajnokság ezen a hétvégén kezdődik, de az első fordulóban éppen a Hatayspor lesz szabadnapos.