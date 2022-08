Senánszky Petra egy elképesztő nyári versenyidőszak vége felé közeledik. A budapesti úszó vb-t követően megjárta az Egyesült Államokban a Világjátékokat, majd Kolumbiában az uszonyos vb-t, és jelenleg a római úszó Európa-bajnokságra készül. A most már ötszörös Világjátékok-győztes sportoló –, aki ezzel a viadal történetének második legeredményesebb női versenyzője – beszélt a HAON-nak a Birminghamben és Caliban gyűjtött élményeiről, és jövőbeli terveiről is.

A „nem olimpiai sportágak olimpiáján” az volt az eredeti célja a debreceni klasszisnak, hogy 50 és 100 méteres uszonyos gyorson megvédje öt évvel ezelőtt szerzett címét, ha lehet akkor saját világcsúcsát is megdöntve. A két arany összejött, a rekordoktól azonban minimálisan elmaradt. – Ott, akkor nagyon örültem a győzelmeknek, talán most egy kis idő elteltével gondolom azt, hogy meglehetett volna a két csúcs. De tényleg boldog vagyok, hogy sikerült, hiszen a körülmények nem voltak a legoptimálisabbak. Egyrészt át kellett utaznunk az Atlanti-óceánt, és sajnos az uszoda sem volt a legjobb. Hiányzott például a „call room” – az úgynevezett előindító-szoba –, ezért a futam előtt a medence szélén kellett várakoznunk. Pedig a ráhangolódás közben jó, ha egy elszeparáltabb helyen lehetünk – mondta. Hozzátette, ehhez természetesen mindenkinek alkalmazkodnia kellett, nem csak neki.

Senánszky Petra a „Nap sportolója” elismeréssel, amit versenynaponként csak egy férfi és egy női sportoló kaphat meg a több mint 3600 induló közül | Forrás: Senánszky Petra-archív

Senánszky Petra a két egyéni arany mellé egy ezüstérmet is szerzett a 4x100 méteres felszíni váltó tagjaként, de ezzel még nem értek véget a kihívások. A debreceni versenyző sportágat váltott, és a magyar életmentő csapat tagjaként női akadályúszásban, a 4x50 méteres váltó tagjaként aranyérmet, a 4x50 méteres női vegyes váltóban pedig ezüstérmet szerzett.

Ezzel ő lett az első olyan versenyző, aki két külön sportágban is a dobogó legfelső fokára állhatott ugyanazon a Világjátékokon.

Jött a következő viadal

Még ezt követően sem érkezett el a pihenés ideje, hiszen a medálok begyűjtése után Petra édesapjával, Zsolttal és edzőjével, Kókai Dáviddal indult tovább a kolumbiai Caliba, ahol hamarosan kezdődött az uszonyosúszó világbajnokság. – Kicsit nehéz volt nem leereszteni, és ugyanúgy tovább fókuszálni a birminghami viadalt követően. Volt azonban néhány napunk egy kicsit szabadabb programokra a helyszínen, ami segített visszatöltődni – mondta.

A Dél-Amerikában tartózkodó magyar küldöttség napjait leginkább egy országos portálon megjelent cikk nehezítette meg, ami azt taglalta, hogy a Világjátékok-győztesek mennyi pénzt zsebelnek be a megszerzett érmeikkel. Az írás erősen megkérdőjelezte ennek jogosságát, sőt, némely sportág komolyságát is. Ez érthető módon elrontotta a hangulatát az újabb megmérettetésre készülő versenyzőknek és edzőiknek. – Rosszul esett, hogy ilyen hangnemű cikket kellett olvasnunk. Persze több olyan is volt, amelyik örült a magyar csapat remek szereplésének – az nagyon jólesett –, de nem gondoltam volna, hogy a sikereinknek ilyen negatív visszhangja is lehet.

Hogy őszinte legyek, nem is értettem, mert ilyenkor egyáltalán nem az jár a fejemben, hogyha világcsúcsot úszok és aranyat nyerek, akkor majd mennyi pénzt kapok érte.

Azt meg csak zárójelben teszem hozzá, hogy egyébként is rosszul számolták ki. Arról pedig nyilván nem esett szó, hogy az uszonyosúszóknak négyévente ez az egyetlen verseny, ami után kaphatnak bármilyen juttatást – jegyezte meg. Hozzátette, igyekeztek nem foglalkozni ezzel, és nem hagyni, hogy elrontsa a hangulatukat.

Senánszky Petra teljesítményen szerencsére nem érződött az előbb említett incidens, hiszen 50 és 100 méter uszonyos gyorson, illetve a 4x100-as mixváltóval is aranyérmet nyert, a 4x100 méteres felszíni női váltóval pedig ezüstöt.

Irány Párizs!

Ezen két világverseny végével a debreceni „sellőlány” pályafutása fordulóponthoz ért, hiszen innentől kezdve a „hagyományos” úszást helyezi majd előtérbe annak érdekében, hogy kijusson a 2024-es párizsi olimpiára. A következő megmérettetésre nem kell sokat várnia, mert ott lesz a magyar válogatottban a jövő héten kezdődő római úszó Európa-bajnokságon. – A 4x100 méteres női gyorsváltó tagja lehetek, illetve egyéniben 50 méter gyorson indulok majd, a 100 méteres távot azonban visszamondtam – árulta el. – Így nem olyan sűrű a program, mint az elmúlt hetekben. Ez már a negyedik világversenyem lesz a nyáron, és én sem vagyok robot, hogy a végtelenségig bírjam – tette hozzá nevetve, és elárulta, hogy ez Eb után tart egy kis pihenőt.

Végül arról is beszélt Senánszky Petra, hogy mennyit változik innentől kezdve az edzésterve. – Felcserélődik az uszonyos és a sima úszás aránya, valószínűleg uszonyos versenyekre már nem fogok annyit járni, mint eddig.

Az elsődleges célom innentől kezdve, hogy minél többet fejlődjek úszásban, és ott legyek az olimpián.

Azt nem mondom, hogy nem veszek többet uszonyt a lábamra, mert biztos, hogy nagyon hiányozna, és ha szükség lesz rám például egy váltóban, akkor biztosan beugrok majd. Ráadásul az edzésmunkából sem fogjuk teljesen kivenni, hiszen nagyon jó kiegészítő – mondta.

A debreceni sportoló fix tervei jelenleg a 2024-es olimpiáig szólnak, de a beszélgetésünk végén mellékesen mégis megjegyezte, hogy a következő Világjátékok már „csak” egy évvel lesz Párizs után…

Bakos Attila