Műteni kellett a DVSC kapusát, aki a jól sikerült beavatkozás után már elkezdte a rehabilitációját a Nagyerdei Stadionban található Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központban – adta hírül a klubhonlap.

Gróf Dávid elmondta, jó ütemben halad a gyógytorna, és előreláthatólag a jövő héten már csatlakozhat is a többiekhez. – 32 éves koromig semmilyen sérülésem nem volt, sőt, még edzést sem nagyon kellett kihagynom, most viszont négy hónapon belül kétszer is kényszerpihenő várt rám. Az első néhány nap rossz volt, amíg tudatosult bennem az egész, hogy nem edzhetek, nem lehetek a pályán, de utána próbáltam pozitívan előretekinteni. Rendben zajlik a rehabilitációm, több mint két hete erősítek és már futottam is, úgyhogy bízom benne, a lehető legjobb állapotban térek majd vissza – zárta szavait a Loki hálóőre.