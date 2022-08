Senánszky Petra 25.26-al negyedik lett az előfutamában a római úszó Európa-bajnokság 50 m női gyorsúszás előfutamában, összességében így tizedikként jutott tovább a délutáni elődöntőbe.

Petra az úszás utáni gyorsinterjúban az M4 Sport kamerája előtt elmondta, egy bogár is zavarta a rajt előtti koncentrációban. – Reggeli úszás volt, nem esett olyan jól. Az úszó vb-n is ennyit úsztam délelőtt, ez egy biztató jel, hogy ennyi most is megy. Délután sok minden kijöhet ebből, ha minden szerencsésen alakul, akár még a döntő is. Remélem, akkor majd nem fog egy nagy bogár csipkedni a rajt előtt, mint most – nyilatkozta a debreceni klasszis.

MSZ