Régen nem tapasztalt, nagy reménnyel megspékelt várakozás előzi meg a szombaton Nagyhalászban 15.15-től megrendezendő páros Európa-bajnoki elődöntőt, ahol hét nemzet – Csehország, Lengyelország, Finnország, Szlovénia, Ukrajna, Lettország és Magyarország – csapata küzd a fináléba kerülésért, amihez a dobogón kell végezniük a csapatoknak. A magyar szurkolók rendkívül bizakodóak, a versennyel kapcsolatos hírek alatt szinte csakis pozitív üzeneteket olvasni a kommentszekcióban. Emellett a hazánkat képviselő versenyzők, a SpeedWolf Debrecen két salakszórója, Magosi Norbert és Kovács Roland, illetve a nagyhalászi salakos, Fazekas Dennis is reményekkel telve és eltökélten várja a megmérettetést.

Egységes a csapat

A magyar válogatott doyenje, Magosi Norbert elmondta, a legutóbbi nagyhalászi közös tréning során arra törekedtek klubtársával, Kovács Rolanddal, hogy megtalálják az ideális beállításokat a szombati viadalra. A 47 esztendős salakos tisztában van vele, hogy eddig adós maradt a sikeres versenyekkel, éppen ezért mindent elkövet azért, hogy a páros Eb-n végre kijöjjön neki a lépés, és társaival megörvendeztesse a szurkolókat.

Kovács Roland

Forrás: Boros Norbert

A „farkascsapat” másik tagja, Kovács Roland is nagyon elégedett volt a hét végi edzéssel, úgy érezte, a sok gyakorlásnak hála, igazi páros motorozást tudtak bemutatni. A tavalyi magyar bajnokság ezüstérmese tudja, hogy nagyon nehéz dolguk lesz a kontinensviadalon, hiszen erős riválisokkal kell megküzdeniük, viszont érez kellő erőt a csapatban egy jó eredményhez.

A Nagyhalászi Motorsportért Sportegyesület vaspapucsosa, Fazekas Dennis kiemelte, igazi csapatmunkára lesz szükség a viadalon, mindig figyelni kell a társat is a futamok közben. A magyar bajnok azt érzi, a csapat valamennyi tagja kellően motivált a viadal előtt, éppen ezért nagyon bízik a sikeres szereplésben.

Erős riválisok

A mieinknek valóban mindent el kell követniük a siker érdekében, és még vélhetően Fortuna istenasszony segítségére is szükség lehet, ugyanis erős riválisokkal kell farkasszemet nézniük a Nyírségben. Rendkívül kiegyensúlyozott a mezőny, több gárda is jó eséllyel pályázik a továbbjutást jelentő dobogós helyek valamelyikére. A csehek a sok harcot megélt Vacláv Milíktől és a fiatal Jan Kvéch-től várják a kvalifikációt, a szlovének a hazánkban is jól ismert Matic Ivacic, Nick Skorja duót, küldik harcba, a lengyelek sikerre éhes juniorokkal, Kacper Pludrával, valamint Bartlomiej Kowalskival „támadnak”. A lettek Jevgenijs Kostigovsban és Olegs Mihailovsban bíznak, míg az ukránoknál az a kérdés, hogy a legjobbjukhoz, Marko Levishynhez fel tud-e nőni valamelyik csapattárs. A finnek az esélytelenek nyugalmával állhatnak starthoz, de ez nem jelenti azt, hogy Antti Vuolasék nem akarnak meglepetést okozni.

Az utolsó napokban némi változás történt a startlistán, a lengyelek megneveztek egy tartalékversenyzőt, aki nem más, mint a hazájában őstehetségnek kikiáltott 17 esztendős Wiktor Przyjemski. A cseheknél is a tartalék pozícióban cseréltek a vezetők, Eduard Krcmar helyét a szintén ifjú titán, az SGP2 prágai fordulójának tartalékja, a mindössze 16 éves Matous Kamenik veszi át.

A szombati verseny előtt 10 órától hivatalos edzést tartanak, majd 15.15-től kezdődik a páros Európa-bajnoki selejtező.

BN