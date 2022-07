Elkezdte a felkészülést a magyar ifjúsági válogatott a július 30-án kezdődő szkopjei U18-as világbajnokságra. A válogatott keret tagja a DVSC Kézilabda Akadémia két játékosa, Csernyánszki Liliána és Panyi Anna is. Tavaly nyáron meggyőző teljesítményt nyújtva lett U17-es Európa-bajnok a magyar ifjúsági válogatott soraiban a két debrecenivel. A két játékos idén is tagja a tizennyolc fős keretnek, amely július 3-án találkozott a NEKA-n. A nemzeti csapat a hazai edzőtábor után Dániába utazik a Négy Nemzet tornájára, majd itthon fejezi be a felkészülést a július 30. és augusztus 10. között megrendezendő észak-macedóniai világversenyre.

A csoportokat június 2-án sorsolták ki a világbajnokságra, a magyar válogatott Franciaországgal, Spanyolországgal és Argentínával került egy négyesbe. Minden csoportból az első két együttes jut a középdöntőbe, ahol a tizenhat csapat négy csoportba kerül. Innen is ketten jutnak tovább, a legjobb nyolc között pedig már kieséses rendszerben folytatódik a vb – számolt be a DVSC Kézilabda Akadémia oldala.

HBN