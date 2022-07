A debreceni labdarúgás egyik ikonikus alakja, Herczeg András ma ünnepli 66. születésnapját. A kétszeres bajnok, kétszeres kupagyőztes szakemberre –, aki a Bajnokok Ligájába és az Európa-ligába is bejutott a DVSC-vel – mindig jó szívvel gondolnak a cívisvárosi futballrajongók. Ezért a jeles nap alkalmából a HAON felkereste néhány korábbi kollégáját, tanítványát, hogy mondják el milyen élmények kötik a közönségkedvenc edzőhöz.

Varga Kevin (jobbra) és Herczeg András | Forrás: Nemzeti Sport-archív

Örökké hálás

Varga Kevin hosszú utat járt be az elmúlt években. Bemutatkozhatott a válogatottban és a török mellett a svájci élvonalban is. Mint lapunknak elmondta, rengeteg boldog élménye van Herczeg Andrással, a számára legmeghatározóbb mégis az, amikor megkapta a rutinos edzőtől élete lehetőségét, és karrierje első NB I.-es mérkőzésén rögtön kezdőként szerepelhetett.

– A Vasas ellen 4-0-ra nyertünk és megszereztem az első gólomat is. Ezért örökké hálás leszek neki. Ha akkor nem szavaz nekem bizalmat, nem hiszem, hogy ma ezen a szinten tudnék futballozni. Örülök, hogy együtt dolgozhattunk – fejtette ki a szélső, aki még az akadémián ismerte meg a ma 66. születésnapját ünneplő szakembert. – Rengeteget foglalkozott a tehetségekkel, és mindig jó szeme volt ahhoz, hogy kiszúrja a legjobbakat. Cserébe kifejezetten őszinte is volt, elmondta nekünk, mi kell ahhoz, hogy komolyabb karriert fussunk be. Ha látta, hogy egy játékos tesz azért, hogy a nagy csapat közelébe kerüljön, megadta a lehetőséget. Onnantól csak rajtunk múlott, hogy élünk-e a felkínált sansszal. Ha pedig nem úgy ment a játék, elmondta, mikor, miért kerülünk csak a cserepadra. Azt hiszem, ez az őszinteség is előre vitt minket, tudtuk, hol kell fejlődjünk a továbbiakban – összegezte.

Herczeg András (középen), Bücs Zsolt (jobbra) és Zoran Spišljak a 2009-es bajnoki trófeával | Forrás: Nemzeti Sport-archív

Sokat lehetett tanulni

Bücs Zsolt, az SC Sopron jelenlegi vezetőedzője ott volt Herczeg András mellett a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában, illetve később a 2019-es bronzérmet szerző együttes stábjában is mint asszisztensedző. – Nagyon sok szép közös emlékünk van, amit együtt éltünk meg. Előfordult, hogy valamiben nem értettünk egyet, – de ez normális egy ilyen kapcsolatban, – azonban mindenből pozitívan jöttünk ki, nem véletlenül jutottunk BL-be. Ő egy rendkívül tapasztalt szakember, akitől nagyon sokat lehetett tanulni és én igyekeztem is ezt megtenni – mondta, majd egy felidézett egy számára kedves történetet, ami jól jellemzi Herczeg András mentalitását.

– Mindig a győzelem lebeg Bandi bá’ szeme előtt, és talán nem titok, hogy vannak babonái. Egyszer Siófokon voltunk, és a szombati találkozó előtt péntek este a televízióban néztük a forduló nyitómeccsét. A lefújást követően a szállásra vezető úton átment előttünk egy fekete macska, és kis túlzással a fél Balatont meg kellett kerülnünk – nehogy csak kicsit is veszélybe kerüljön a másnapi siker.

Herczeg András (középen) magyaráz Bernáth Csabának (balra) és Laczkó Zsoltnak | Forrás: Nemzeti Sport-archív

Második apa

Bernáth Csaba, a DVSC hétszeres bajnok és hatszoros kupagyőztes legendás labdarúgója is hálás szívvel gondol az ünnepeltre. – Az egész pályafutásomat, egészen gyerekkoromtól végigkísérte. Neki köszönhetem, hogy NB I.-es labdarúgó lettem és eljutottam arra a szintre, hogy pályára léphettem a Lokiban, hiszen az utánpótlásban szinte végig Bandi bá’ volt az edzőm. Sohasem engedte, hogy akár egy pillanatra is kiengedjünk, nagyon profin állt hozzánk mind szakmailag és pedagógiailag is. Mivel gyerekek voltunk nemcsak edzett, hanem nevelt is bennünket. Szerencsére felnőtt koromban is megadatott, hogy együtt dolgozzak vele, és rengeteg szép közös sikert élhettünk át. Csak a legjobbakat tudom róla mondani, második apukámként szeretem és tisztelem őt – hangsúlyozta a Loki egykori hátvédje.

Herczeg Andrásnak a nyilatkozók és a szerkesztőség nevében is boldog születésnapot és nagyon jó egészséget kívánunk!

PSZ, BA