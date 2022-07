Hajdú-Bihar megye egyik legnagyobb nemzetközi hatókörű, évente visszatérő sportrendezvénye az Eötvös Kupa nemzetközi röplabdatorna, melyen a kezdetektől mostanáig összesen öt földrész 58 országából vettek részt játékosok.

Az elmúlt években több korosztályos terem válogatott is részt vett a tornán, a hazaiakon kívül például Algériából, Belgiumból, Chiléből, Grúziából, Izraelből, Katarból, Kazahsztánból, Romániából, Svájcból, Tajvanról, Tunéziából. A válogatottakon kívül neves klubcsapatok is érkeztek pl. az Egyesült Államokból, az Egyesült Arab Emírségekből, Finnországból, Kínából, Dániából, Észtországból, Hollandiából, Lettországból, stb. A strandröplabdások még egzotikusabb országokból utaztak ide, hiszen az elmúlt években Vanuatu vagy például Kenya válogatott sportolói is játszottak a versenyen.

A szervezők nagy örömére ismét régi fényében tündököl a verseny. A lányoknál 32 teremcsapat regisztrált. Több olyan csapat is visszatér, amelyik az elmúlt években már versenyzett az Eötvös Kupán, többek között a máltai Swieqi Phoenix Volleyball Club, Debrecen finn testvérvárosából ismét érkezik csapat, a kassai GT12 pedig immár tizennyolcadik alkalommal vesz részt a tornán. Rajtuk kívül a hazaiakon kívül többek között Lengyelországból, Romániából, Szerbiából és Szlovákiából érkeznek csapatok.

Időrendben először augusztus 18-án a leány, női, fiú és férfi párosok strandröplabda Eötvös Kupáját rendezik Hajdúnánáson.

Augusztus 19-én a vegyes párosok is összemérhetik tudásukat ugyancsak Nánáson. A terem Eötvös Kupát augusztus 21-23 között tartják meg.

A szervezők a szabad helyekre még várják a terem csapatok és a strandröplabda párosok jelentkezését az [email protected] e-mail címen. Több információ és a résztvevő strandröplabda-párosok és terem csapatok nevei és képei megtalálhatók a verseny honlapján.

HBN