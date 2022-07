A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenye, amelyre idén 516 hajó nevezett, fedélzetükön több mint 2500 vitorlázóval. A hajósokra a 48 órás szintidő alatt légvonalban 155 kilométeres út várt, a balatonfüredi rajt után Balatonkenese, Siófok és a tihanyi szoros érintésével haladtak, és Keszthelynél fordulva tértek vissza Balatonfüredre.

A klub közleménye szerint az idei eseményre a DEAC vitorlásszakosztálya három hajóval nevezett.

Yardstick I/1 kategóriában Burger Károly kormányos és csapata a 13., míg összesítésben a 113. helyen ért célba az Esse fedélzetén. Bakos Miklósék Yardstick II/1-ben az előkelő 8. helyen hajóztak be, összesítésben pedig a 220. helyen végeztek a Spartaval. Varga Ákosék Melges 24 hajóosztályban a 6., összesítésben a 257. helyen vitorláztak be a Ponentéval.

– Az idei verseny egészen jó időjárási körülmények között zajlott – összegezte a klubhonlapnak a DEAC vitorlázója, Bakos Miklós. – Az első éjszaka ötven-hatvan kilométer/órás szél fújt, a front ugyanis akkor tört be. Az ilyen mindig izgalmas, ezúttal is az volt, meg kellett vele küzdeni. Az első napon a rajtnál, Kenesétől Keszthely irányába nehezen tudtunk haladni, mert széllel szemben kellett vitorlázni, ami a nagyobb tömegű hajóknak kedvezett inkább. Összességében azonban rendben volt az idő. Az eredménnyel annyira nem vagyok elégedett, mert július elején az öcsémmel, Bakos Károllyal elindultunk a Fehér Szalagon is, és ott a Yardstick II/1-ben harmadikok lettünk, míg ezúttal a nyolcadik idővel értünk be, ami nem rossz, de kis szerencsével lehetett volna jobb. Amit kiemelnék, hogy az idén nagyobb sajtófigyelmet kapott a mezőny második fele és az utolsó befutók. Kezdenek arra fókuszálni, hogy a versenyhajókon – amelyek csak kis részét teszik ki a mezőnynek – kívül van az összes többi, vagyis a hobbiversenyzők, akik akár negyven órát is kint vannak. Ez a figyelem egy kicsit rávilágít arra, hogy ez a verseny másról is szól, minthogy ki a győztes – zárta Bakos Miklós.