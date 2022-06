Kicsivel több mint egy hónap pihenőt követően a DVSC labdarúgó együttese hétfőn megkezdi a felkészülést az NB I. 2022–23-as idényére.

Az előző bajnokságban hetedik helyen végzett együttes játékosállományában több változás is történt az elmúlt időszakban: távozott Ugrai Roland, Marko Nikolic, Pávkovics Bence, Soltész Dominik (Gyirmót), Tischler Patrik, Gyönyörű Gergő és Pintér Ádám (Szeged GA).

Ezek csak azok a játékosok, akiknél hivatalossá vált a klubváltás, könnyen elképzelhető, hogy lesznek még olyanok a tavalyi keretből, akik nem a Loki dresszében futballoznak majd a következő idényben. A változások részeként Joan Carrillo szakmai stábjából elköszönt Czuczi Mátyás, aki Benrnd Storck segítője lett a belga első osztályú Eupen gárdájánál.

Az NB III.-as együttes is alaposan átalakult, a lejáró szerződésű játékosok közül már biztosan távozik Kalafat Álmos, Kenderesi Dávid, Kovács Gergő, Tordai Balázs, Sármány Kristóf és Balla Mátyás, illetve a klub nem hosszabbít Deczki Mátéval és Soltész Jánossal sem. Az eddigi szakvezető, a Hajdúszoboszlóra távozott Szűcs János helyét Jeremiás Gergő veszi át, akinek segítője továbbra is Máté Péter lesz.

Szerencsére azért nem csak elvándorlásról lehet beszámolni a piros-fehérek kapcsán, hiszen három új arcot is bejelentett már a klub: eddig két védő és egy támadó érkezett Debrecenbe.

Utóbbi a rutinos 32 éves horvát Ante Erceg, akinek többek között 174 horvát első osztályú bajnoki van a lábában. A védelem közepén jelenthet erősítést a montenegrói Meldin Dreskovic. A 24 esztendős belső védő a Sutjeska Niksic együttesétől jött, az előző szezonban 33 mérkőzésen lépett pályára és két gólt is szerzett. Évek óta beszédtémát jelentett a Loki-drukkerek között a balhátvéd poszt, a klub a spanyol Christian Manrique-től reméli, hogy megoldja ott a gondokat. A 23 éves balhátvéd a Ciprusról, az Olympiacos Nicosia együttesétől tette át a székhelyét a cívisvárosba.

A felkészülés alatt a csapat végig Pallagon készül majd, edzőtáborba ezúttal sem utazik.

A hathetesre tervezett program alatt több felkészülési mérkőzést is vívnak Bódi Ádámék, ám ezeken szinte kivétel nélkül másodosztályú együttesek (Békéscsaba, Kazincbarcika, Nyíregyháza és Diósgyőr) várnak a debreceniekre, élvonalbeli ellenfél egyedül az idén feljutott Vasas lesz jelen állás szerint.

Elképzelhető, hogy ebben az időszakban nem is a felkészülés tartja leginkább lázban a DVSC híveit, hiszen múlt kedden maga klub jelentette be, hogy „jelentős érdeklődés tapasztalható egyes európai futballpiaci szereplők részéről a DVSC Futball Zrt. iránt”. További konkrétumokat a tárgyalások ideje alatt az egyesület vezetői érthető módon nem akarnak megosztani, a sajtóban az örmény befektetők által működtetett Noah Holdingot nevezték meg az egyik érdeklődőnek.

MSZ