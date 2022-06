Véget ért a kézilabdaidény, megkezdődött a nyári szünet. Női kéziseink ki is használják a szabadidejüket, pihenéssel és nyaralással töltik a napjaikat. A közösségi oldalaikra feltett képeikből szemezgetve kiderült, hogy a DVSC Schaeffler játékosai közül Planéta Szimonettáék Marokkóban jártak, Agadirban tevehátra is pattantak, hogy úgy fedezzék fel a sivatagot. A kézilabda egyik álompárja, Tóvizi Petra és a Ferencvárosban játszó Füzi Dániel Törökországban, Sidében pihenték ki a fáradalmaikat, amiről több fotóval számolt be a fővárosi klub közösségi oldala. Bordás Réka, Petrus Mirtill és Arany Rebeka a magyar tengert, egész pontosan Siófokot választotta a lazulásra, és a képeik tanúsága szerint remekül érezték magukat. Szükségük is lesz a feltöltődésre, hiszen Rékára és Mirtillre a Lokiban, míg a Rebi becenevű szélsőre Dunaújvárosban várnak majd komoly feladatok.

MSZ