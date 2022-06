Kiváló gyakorlatoknak tapsolhattak az immár tizenötödik alkalommal megrendezett Juhász Sándor-emlékversenyre kilátogató nézők szombaton. A régió egyik legjelentősebb versenyének otthont adó biharnagybajomi Szűcs Sándor Általános Iskola tornacsarnokába 18 településről érkeztek a sportolók, hogy bemutassák, hol tartanak a felkészülésben.

– A Hajdú-bihari Naplóban megjelent beharangozó cikknek is köszönhetően – volt aki annak elolvasása után hívott fel, hogy van-e még hely a csarnokban, mert egykori súlyemelőként szívesen eljönnének drukkolni – telt házas versenyt szerveztünk, ahol szép eredmények születtek, minden csapat és versenyző odatette magát, ahogy azt kell. A debreceni Kecskés Karina és békéscsabai Garamvölgyi Kasszandra országos csúcsai önmagáért beszélnek, két nagyon szorgalmas versenyzőről beszélünk, akiknek már évek óta testközelből figyelhettem a fejlődését. Ezen kívül más országos csúcsok is majdnem megdőltek, de nem vagyok elégedetlen, hogy azok nem sikerültek. A csúcsdöntőknek és a korosztály legjobbjainak különdíjat is adtunk át – értékelte a történteket a Hajdú-bihari Naplónak Földi József főszervező, a Biharnagybajomi SE edzője.