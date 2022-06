A DEAC jégkorongcsapata kedden több játékosának a távozását is bejelentette a hivatalos honlapján. A következő idényben Vojtech Kloz, Gőz Balázs, Sándor Flórián, Almási Márk, Vlagyiszlav Kulesov és Hári Norbert sem lesz már a Debreceni Egyetem gárdájának a tagja. Rajtuk kívül az eddigi csapatkapitány, Berta Ákos is úgy döntött az idény végeztével, hogy befejezi profi karrierjét.

A változások kapcsán Fodor András szakosztályvezető beszélt a Hajdú-bihari Naplónak.

– A jégkorong világában úgy alakult ki a gyakorlat, hogy a hokisok és a klubok egyéves szerződést kötnek egymással, ezért azokat a szezonok végén mindig újra kell tárgyalni. A kulcsjátékosok esetében előfordulhat hosszabb távú egyezség, de nem az a jellemző. Ebben a sportágban mindenkinek 100 százalékot kell nyújtania, úgyhogy az egy szezonra szóló kontraktusok kicsit talán az elkényelmesedés megelőzésére is hivatottak – avatott be a részletekbe.

Ez a módszer tehát arra sarkallja a játékosokat, hogy folyamatosan bizonyítsák, helyük van az együttesben, azonban természetesen ők is dönthetnek úgy, hogy máshol folytatják.

– Nem mindenkivel tudunk megegyezni a hosszabbításról, akit szeretnénk megtartani. Nekik más irányba megy az életük, akár személyes, vagy anyagi indokok miatt is – fogalmazott, majd kitért a DEAC keretére. – Még 1-2 kulcsjátékosra mindenképp szükségünk lesz, de közel kész van az új idény csapata. Szeretném, hogy június közepére kialakuljon a végleges keret – mondta.

Fodor András elmondta, hogy a légiós szabály megszűnésével és az új pontrendszer bevezetésével – ami a csapatok mérkőzésenkénti összeállítására vonatkozik – szabadabban lehet gazdálkodni a külföldi játékosokkal.

Az új rendszer a 23 éven aluli magyar játékosok fejlődését is elősegítheti. – Az említett 1-2 játékos, akire még szükségünk van lehet akár tapasztalt légiós, vagy ifjú hazai tehetség is, attól függ, hogy kivel sikerül megállapodnunk a kiszemeltjeink közül – árulta el.

Mivel a Győr ezúttal nem indul, ezért 10 csapatos lesz az idei bajnokság, ebből nyolc juthat be a rájátszásba, a DEAC-nak az a minimális célja, hogy azt elérje. – Úgy gondolom, hogy a keret erőssége megengedi, hogy elvárjuk akár a legjobb négybe kerülést is. Nyilván ez attól is függ, hogy az esetleges negyeddöntőben ki lesz az ellenfél, és hogy a sérülések mennyire kerülik el majd a társaságot. Nagyon jó lenne megismételni a korábbi évek sikereit, ismét bajnoki elődöntőt játszani, illetve a Magyar Kupában is minél előkelőbb helyen végezni, főleg, ha sikerül Debrecenben megrendezni a négyes döntőt – zárta a gondolatait a szakosztályvezető.

A DEAC hokisai július végén kezdik majd a felkészülést, a várhatóan szeptember közepén rajtoló bajnoki szezonra.

Bakos Attila