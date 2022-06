Immár 127. alkalommal tartják meg az Atlétikai Magyar Bajnokságot. A budapesti Lantos Mihály Sportközpontban megrendezendő háromnapos versenyre 38 számban közel 440-en neveztek.

Természetesen ott lesz az indulók között a Debreceni-Sportcentrum-Sportiskola sokszoros magyar bajnoka, Kozák Luca is, aki két számban is megméreti magát.

A kiválósággal legutóbb a májusi debreceni Kelet Kupa előtt beszélgetett a Hajdú-bihari Napló, aki azóta már újabb négy versenyen van túl.

– Akadtak köztük, jobbak, rosszabbak is, Ostravában a 12.89 az remek volt – szögezte le Kozák Luca. – Utána rajthoz álltam Bydgoszczban és Turkuban is, mindkétszer 13.05-öt futottam, ami nem rossz, de a csehországi eredmény után azért magasabbra raktam a lécet, így nem voltam teljesen elégedett. Ha azt nézzük, hogy augusztus végén van az Európa-bajnokság, akkor még mindig a felkészülés elején vagyunk. Nyilván ez látszik is a versenyzésemen, nem vagyok annyira felkönnyülve, edzésben vagyunk, de ettől függetlenül nagyon várom az ob-t. Nem kifejezetten erre hegyezzük ki a formát, hiszen nem ez a fő versenyem, de szeretnék jó időket futni – fogalmazott.

A 26 esztendős atléta pénteken a 100 méteres síkfutásban, szombaton pedig 100 gáton áll rajthoz, mint mondta, a kettő jól összeegyeztethető, nem lesz semmi hátránya belőle. Úgy véli, nem szabad, hogy a két szám sokat kivegyen belőle, mivel egy világversenyen két nap alatt kell hármat futni gáton.

– Úgy érzem, ahhoz képest, hogy munkából érkezünk jó a formám, bár nálunk a jó eredményhez nemcsak a forma számít, hanem az is, hogy milyen az időjárás. Ha hétvégén tényleg egy kellemes időt fogunk ki jó széllel, akkor mindkét számban képes leszek jó időt futni. A csapatbajnokságon síkfutásban 11.48-al új egyéni csúcsot döntöttem, ezt most szeretném tovább faragni – nyilatkozta az atléta.

Az ob pénteken 12.55 órakor rajtol, szombaton 11.30-kor, vasárnap pedig 15 órakor kezdődnek a versenyek.

MSZ