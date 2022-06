Pont kerülhetett volna a férfi futsal NB I. bronzéremért folyó párharcára, hiszen az első két mérkőzést a DEAC nyerte, így Elek Gergő alakulata egy újabb idegenbeli bravúr után már bronzzal a zsebében térhetett volna vissza a cívisvárosba. A második összecsapáson megsérült Faragó Lajos nem tudta vállalni a játékot, de a többi futsalos hadra fogható volt.

Ehhez képest katasztrofálisan indult a találkozó, Pál Patrik 16 másodperc alatt duplázott, Tatai József pedig a harmadik perc végén már a harmadik gólt passzolta Krajcsi Bence kapujába. 3–0.

A hajdúsági kispad azonnal időt is kért, Elek Gergő higgadtan magyarázta játékosainak, hogy min változtassanak a jobb folytatás érsekében. Fel is javult az egyetemisták futsalja, de komoly veszélyt nem jelentettek a bakonyiak kapujára, Krajcsinak továbbra is több dolga volt. A játékrész felénél Thiago lábában volt a szépítés, de nem állt mellé a szerencse. Akkor mit írjunk Szentes-Bíró Tamás lehetőségénél, aki az üres kaput nem tudta eltalálni. Ezt követően Krajcsi újabb bravúrokkal akadályozta meg, hogy debreceni szempontból már félidőre végleg elmenjen a hajó a mérkőzésen.

Ám Rodrigo öngóljánál ő is tehetetlen volt, mint ahogy a menteni igyekvő brazilt sem érdemes kárhoztatni az újabb veszprémi találatnál. 4–0. De itt sem volt vége, Tatai döfött egy újabb tört a hajdúsági szívekbe a 18. minutumban. 5–0.

A szünetre eldőltek a nagy kérdések, a fordulást követően a második játékrész tisztességes lehozása lehetett az egyetemisták célja. Szentes-Bíró Tamás, Harmati Tamás és Thiago révén ez sikerült is, a vége 6–3 lett, mert Tatai is betalált még.

Az egyik fél három győzelméig tartó párharc állása 2–1 a DEAC-nak, folytatás pünkösdhétfőn 18.30-tól a DESOK-ban.

MSZ