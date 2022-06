A műúszás selejtezőivel kezdődik el pénteken a vizes világbajnokság, amelynek Budapest lesz a házigazdája, több vidéki helyszínnel – köztük Debrecennel – kiegészülve.

A viadal kapcsán Kókai Dávid, a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola úszószakosztályának vezetője beszélt a várakozásairól a Hajdú-bihari Naplónak.

Újra megadatik a magyar versenyzőknek 2017 után, hogy hazai közönség előtt úszhatnak egy világbajnokságon. Ez mindenki álma, úgyhogy ennek fényében felfokozva várják a startot. A mezőny rendkívül erős, bár az utóbbi időszak történései miatt nem lehet pontosan felmérni, hogy ki milyen állapotban érkezett meg Budapestre

– mondta.

A szakember úgy véli, hogy hazánk világklasszis versenyzői ezúttal is esélyesként ugranak majd a medencébe. – Nem csoda, hogy nagyon hamar elkapkodták a jegyeket például a 200 férfi pillangó döntőjének délutánjára – aminek Milák Kristóf a legfőbb favoritja. – Rajta kívül nyilván nagyon kíváncsi mindenki Hosszú Katinka produkciójára, gyarapítja-e újabb érmekkel a gyűjteményét. Titkon a 4x100 méteres gyorsváltóktól várok meglepetést, a férfiaknál az érem is benne van a pakliban, a nőknél már a döntőbe jutás is nagy siker lenne. Szerintem mind a kettőre van esély, illetve a 4x200-as női gyorsváltó is rendkívül erősnek ígérkezik. Bízom benne, hogy remek versenyeket láthatunk majd – fogalmazta meg reményeit.

Speciális felkészülés

Kókai Dávid, aki a Világjátékok-győztes uszonyosúszó és magyar bajnok úszó Senánszky Petra trénere, tanítványára is kitért. – Petra nagyon izgatottan várja a megmérettetést. A 4x100-as női gyorsváltó tagja, amellyel szombaton versenyeznek, illetve egyéniben 50 méter gyorson fog indulni, az pedig jövő héten pénteken lesz, így a hetet Budapesten tölti. Egészen speciális a felkészülése, hiszen július második hetében kezdődik a Világjátékok az Egyesült Államokban – ahova az 50 és 100 méteres uszonyos gyors címvédőjeként érkezik. – Azt követően pedig jön még egy uszonyos vb is Kolumbiában. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy nagyon jól áll, félig-meddig munkából érkezik majd a budapesti vb versenyeire. Azonban ez jó lehetőséget teremt arra, hogy a szombati 100 métere a második ötvenen gyorsabb lehessen, mint a korábbiakban – vélekedett.

A debreceni edző elmondta, óriási dolognak tartja, hogy ismét Budapesten lehet a világbajnokság, ami az olimpia után a legfontosabb eseménye az úszósportnak. – Rengeteg országból érkeznek sportolók, ami azt jelenti, hogy tényleg az egész világ figyelmének a központjában leszünk. Magyarország már többször is bizonyította, hogy rendezés terén magas színvonalat képvisel, és mindig kielégíti a külföldi vendégek elvárásait is.

Bakos Attila