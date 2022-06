– Immár tizedik alkalommal rendezzük meg a megyei strandröplabda bajnokságot – elevenítette fel Szombathy András főszervező. – Először a Traubisoda volt a névadó szponzor, majd idővel a Tikkadt Szöcske lett a főtámogató. A hét forduló közül a kerekestelepi fürdőben rendezzük az elsőt vasárnap és hétfőn. A fiúknál 18, a lányoknál 9, míg az U18-as kategóriában 16 páros nevezett. Ekkora érdeklődésre még magunk is csak titkon számítottunk, úgy tűnik, jó döntésnek bizonyult eleget tenni a csapatok kérésének, és létrehozni az U18-as kategóriát. Érkeztek fiatalok Hajdúböszörményből, Kunhegyesről, Balmazújvárosból, a DEAC-tól, és természetesen az Eötvös DSE-től is. Remélhetőleg, majd a távolabbi helyszíneken is hasonló sportolói aktivitás kíséri majd a bajnokságot – nyilatkozta Szombathy András.

Hétfőn a vegyes párosok küzdelmeit rendezik majd, nevezni a helyszínen lehet reggel 8 és 9 óra között.

MSZ