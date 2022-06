Csak saját magukat okolhatják a DEAC férfi futsalosai, hogy ötödik mérkőzésre kényszerülnek a harmadik helyért folyó csatában. Az egyetemisták az egyik fél három győzelméig tartó csatában összesítésben 2–1-re vezettek a hétfői meccs előtt, tehát, ha hazai pályán nyertek volna a Veszprém ellen, a nyakukba akasztották volna bronzérmet. Ehelyett 1–0-s félidő után a másodikban Tatai József révén a bakonyiak 3–1-re fordítottak, Szentes-Bíró Tamás késői gólja csak a szépségtapaszt jelentette. A 3–2-es végeredmény azt jelentette, hogy egy mérkőzésen dől majd el a harmadik hely sorsa.

Elek Gergőt, a debreceniek szakvezetőjét láthatólag megviselték a történtek, főleg annak fényében, hogy véleménye szerint csapata a bajnokság legjobb félidejét produkálta az első játékrészben. – Rengeteg helyzetünk volt, komoly hiányérzetem van azzal kapcsolatban, hogy miért csak 1, és miért nem 5 gólos előnnyel mentünk szünetre – tárta szét a karját a szakember. – Én azt nem tudom megtanítani a játékosnak, hogy berúgják a helyzetet, csak azt tudom megtanítani, hogy miként jussanak el odáig. Fordulás után az ellenfél egy perc alatt rúgott két gólt megint, ezek a sorozatban bekapott duplák sem segítenek, ismétlődő egyéni hibákból kapjuk őket. A mostani meccsen az ellenfél kapusa kivédte a szemünket, ők pedig jóval kevesebb helyzetből szereztek három gólt. Ezt lehet a rutinra, vagy annak hiányára fogni, teljesen mindegy, a helyzet az, hogy ötödik mérkőzés dönt idegenben a bronzéremről, amelyre fejben kell összeszednünk magunkat, és berúgni a helyzeteket – tekintett előre Elek Gergő.

Szentes-Bíró Tamás szerezte a második gólt az utolsó percben, de akár még a hosszabbítást is kiharcolhatta volna az együttesének, ha az utolsó pillanatos lövése nem akad el egy védőben. – A csapatkapitányt ugyanúgy megviselték az események, mint edzőjét.

– Nehéz bármit mondani egy ilyen vereség után, mert az első félidőben nagyon jól játszottunk – mutatott rá a játékos. – Irányítottuk a meccset, nem hibáztunk védekezésben, sajnos nem jöttek a gólok, pedig rengeteg lehetőségünk volt, már a szünet előtt eldönthettük volna a találkozót. Fordulás után volt megint egy egyperces kihagyásunk, ahol a Veszprém megfordította a meccset, majd Tatai József – akiből megint gólkirályt csináltunk – harmadik találatánál már nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Valamit kezdenünk kell ezekkel az egy perc alatt bekapott két-három gólokkal, más riválisnál nem szokott előfordulni, de úgy néz ki ez a Veszprém specialitása ellenünk. Csúsztunk-másztunk, de ez most ennyire volt elég. Rengeteg helyzetünk volt, de nem tudtuk őket értékesíteni, gólok nélkül pedig nehéz nyerni a futsalban. Nagyon sajnálom, mert el kellett volna döntenünk a párharcot, ehelyett most mehetünk Veszprémbe, ahol pokoli ütközet vár ránk. A legutóbbi bakonyi túránkon mentálisan felülmúltak minket, ez most nem ismétlődhet meg. Fel kell készülnünk a hangulatra, és arra is, hogy az a talaj sokkal gyorsabb a miénknél. A sírból hozták vissza a bronzesélyüket, biztos, hogy ez feldobta őket. Egy döntőt játszunk, egyszer már nyertünk ott, most is majd nekik kell esni, és magasan letámadni őket kihasználva, hogy kevesen vannak. Ha sikerül kifárasztani őket, akkor nyert ügyünk lehet –mondta el lapunknak Szentes-Bíró Tamás.

A bronzéremről döntő ötödik összecsapást Veszprémben játsszák pénteken 18.30-tól.

MSZ