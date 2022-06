Június elején távozott a DVSC-től a csapatot az előző idényben videóelemzőként és másodedzőként segítő Czuczi Mátyás, mert elfogadott egy külföldi ajánlatot. Mostanra arra is fény derült, hogy a 31 éves szakember a korábbi magyar labdarúgó-szövetségi kapitány, Bernd Storck stábjának tagjaként a belga élvonalban szereplő Eupen pályaedzője lett – a hírt a belga egyesület jelentette be hivatalos honlapján.

– A DAC-nál korábban együtt dolgoztam Bernd Storckkal, a jó kapcsolat pedig azután is megmaradt, hogy mindketten távoztunk Dunaszerdahelyről. Akkor is többször beszéltünk, amikor a Genk vezetőedzője volt, amikor pedig kiderült, hogy az Eupen lehet a következő csapata, egyből megkeresett, és felvázolta a terveit. Mivel a belga élvonal nekem is nagy előrelépési lehetőséget jelent, elfogadtam az ajánlatot, és szerencsére Debrecenben is végig partnerek voltak a szerződésem felbontásakor. A Loki vezetősége nagyon korrekt volt, amit ezúton is köszönök – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Czuczi Mátyás.

Nem lesz nagy változás

A játékosként a Puskás Akadémián nevelkedő szakember korábban a Fehérvárnál, a Hajduk Splitnél, a Wisla Krakównál és az AEK Larnacánál videóelemzőként és pályaedzőként segítette Joan Carrillo munkáját, Belgiumban immár „csak” a pályaedzői feladatok várnak rá. Mint mondta, a hétköznapokban, az edzéseken nem lesz nagy változás az eddigi szerepköréhez képest, annyi a különbség, hogy amíg videóelemzőként a lelátóról nézte a meccseket, addig pályaedzőként értelemszerűen a kispadon ül majd.

