A Hajdú-Bihar megyei I. osztály 2021-2022-es idényének küzdelmei véget értek, ezért lapunk sorra veszi a csapatokat, és a vezetőedzők segítségét kéri az eredmények értékelésében. Ezúttal a 4. helyezést elérő DEAC második együttesét vettük górcső alá. Az egyetemi gárda rendkívül fiatal kerettel vágott neki a bajnokságnak, amely során remekül teljesített, és csak rosszabb gólkülönbséggel maradt le a dobogóról.

Katona László a DEAC II. vezetőedzője elmondta a Naplónak, hogy nem volt konkrét célkitűzésük a szezon kezdetekor. – Annyira új csapattal indultunk, hogy a játékosok nagy része 20 év alatti volt, ezért még mi is kíváncsiak voltunk, hogy mire leszünk képesek.

A kiesést mindenképpen el akartuk kerülni, ehhez képest csak egy hajszálon múlott a harmadik hely. Ez kicsit bosszantó, örültem volna, ha a fiúk bronzéremmel a nyakukban fejezik be első felnőtt évüket, de ettől függetlenül is sikeres időszak van mögöttünk

– fogalmazott.

Katona László | Forrás: Napló-archív

A tréner úgy véli, hogy a bravúrok és a fájó pontvesztések nagyjából kiegyenlítették egymást. – Néhány meccset ki tudnék emelni, amelyeken csak egy kicsivel több szerencsével már 1-2 ponttal többet gyűjthettünk volna, és akkor mi állnánk a dobogón. De akadt olyan találkozó is – Monostorpályi és Kaba ellen –, amikor mi nyertünk az utolsó percekben szerzett gólokkal. Sajnos néhány meccsen hiányoztam egyéb elfoglaltságok miatt, és azokból az összecsapásokból nem jöttünk ki jól. Ez persze nem jelenti azt feltétlenül, hogy ha itt vagyok, akkor több pontot szereztünk volna. Lehetne ezt ragozni, de a Hajdúsámson valamivel kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtott nálunk, ezért megérdemelten lettek harmadikok – hangsúlyozta a szakember.

Sajnálatos sérülés

A DEAC trénere úgy véli, hogy a vártnál jobb eredmény annak köszönhető, hogy néhány futballistája képzettségben és sebességben is kimagaslott a megyei I. osztály mezőnyéből. – Sokan remek teljesítményt nyújtottak az idényben. Nagyon sajnálom Arany Máriót, aki ősszel az egyik legjobbja volt az együttesnek, viszont novemberben a DASE ellen megsérült, ezért egész tavasszal nem játszhatott – említette meg.

A klub a második számú együttesben folyamatosan figyeli a tehetségeket, akik akár az első kerethez is csatlakozhatnak majd a későbbiekben. Már idény közben is többen edzhettek az NB III.-as gárdával, akadt, aki ott is ragadt Sándor Tamásnál.

Katona László egyelőre még nem tudja, hogy a keretben milyen változások lesznek a nyáron. A játékosok közül többen most érettségiztek, és budapesti, illetve külföldi továbbtanulás is szerepel a terveik között. – Vannak, akik magasabb osztályban is megállnák a helyüket, de egyelőre még nem egyeztettünk a jövőt illetően. Az várható, hogy újabb tehetséges ifjak csatlakoznak majd hozzánk – árulta el.

Bakos Attila