A Szombathely Crushers elleni vereség gyakorlatilag biztossá tette, hogy a Debreceni Egyetem amerikaifutball-csapata már nem juthat a playoffba. A cívisvárosiak ezek után pedig arra törekedhetnek, hogy szépen fejezzék be a szezont a hazai közönség előtt. Ezt a Tatabánya Mustangs ellen szeretnék megtenni, akikkel egyébként először találkoznak felnőttszinten a gladiátorok. – A Tatabánya évek óta remekül építkezik, folyamatosan fejlődik a támadósoruk, ami többek között Zahovay Ádám munkáját is dicséri. 2021-ben érezhető is volt, hogy megugrották a Divízió I.-es szintet. Az eddigi meccseik alapján látható volt, hogy fizikálisan még fejlődniük kell. Szerintem ezen a téren tudunk majd feléjük kerekedni a vasárnapi találkozón – vezette fel a mérkőzést a klub honlapján Molnár Gábor offense edző.

A DEAC Gladiators–Tatabánya Mustangs összecsapás vasárnap 15 órakor kezdődik a Böszörményi úti Campus sportpályáján. A mérkőzést élőben közvetíti a Sportstream.

HBN