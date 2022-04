A DEAC futsalcsapata az NB I.-es felsőházi rájátszásban harcol azért, hogy – a tavalyi szezonhoz hasonlóan, idén is – bronzcsatát vívhasson. Faragó Lajoséknál azonban a bajnoki küzdelmek közepette egy pillanatra megállt az élet, hiszen hétfőn megszületett kislányuk, Hanna.

A magyar válogatott játékos a Hajdú-bihari Naplónak elmondta, hogy a csöppség és édesanyja, Lilla is jól van, csütörtökön már haza is térhettek otthonukba. – Kialakítottunk itthon a kicsinek egy szobát, de az már bőven az érkezése előtt megvolt, úgyhogy minden készen állt, mire megszületett. Az első éjszakánk lehetett volna jobb is, de biztos lehetett volna rosszabb is. Sokan mondták, hogy ez a legnehezebb, de szerencsére már túl vagyunk rajta. Egyelőre nem mondanám magunkat kipihentnek – avatott be minket. A futsalosnak az edzések és a mérkőzések miatt a baba mellett is fontos a regeneráció, erre is igyekeznek majd figyelni. Faragó Lajos elmondta, lassan kezdi felfogni, mekkorát is változott az életük. – Hihetetlen, hogy milyen gyorsan telik az idő, hiszen nemrég még a középiskolában ültem. Aztán egy pillanatra nem figyel oda az ember, és szülő lesz. Nagyon sok minden történt velünk az elmúlt 1-2 évben, még egyelőre szokni kell ezt az érzést, de nagyon boldogok és elégedettek vagyunk – zárta gondolatait az ifjú apuka.

