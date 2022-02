A vasárnap, azaz február 27-én befejeződött Brassó Kupára a magyar ifjúsági válogatott utazott el, amelynek tagja volt még a DVSC-ből Hamar Levente is - számolt be a debreceni bokszklub. Ő nagy csatában maradt alul az elődöntőben, így nem vívhatott meg az aranyért. Zsigó Csaba viszont mind a legjobb négy között, mind a fináléban egy-egy erős olasz bunyóst győzött le. Az első meccsén még saját magával sem volt elégedett, ám így is nyert. A másodikon ugyanakkor olyan éretten öklözött, hogy nem volt kérdés, az ő nyakába fogják akasztani a legdíszesebb medáliát a végén.

A javuló formára szüksége is lesz Zsigónak, hiszen március második hetében a nagy hagyományokkal rendelkező Énekes István Emlékversenyen akar a legjobb lenni. Később pedig egyfelől szerepelni szeretne a válogatott tagjaként a korosztályos Európa-bajnokságon, másfelől, ha már ott van, meg is nyerné azt a fiatal titán.

Borítókép: DVSC Boxing