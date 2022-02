A DVSE vízilabdacsapata a bajnokság 19. fordulójában Szegedre látogat szombat délután. A debreceniek az Eger elleni győzelmüket követően szerdán kikaptak a listavezető Újbudától 17–9-re a Debreceni Sportuszodában. A szegediekre sem várt könnyű feladat az előző körben, hiszen a Ferencvároshoz látogattak, ahol 13–9-es vereséget szenvedtek. Barna Tamás tanítványai jelenleg 18 egységgel a tizedikek a táblázaton, míg a hajdúságiak hat ponttal állnak az utolsó helyen.

A találkozót megelőzően a debreceniek pólósa, Somlai Tamás nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak. – Nagyon várjuk a Szeged elleni összecsapást, rangadóként tekintünk rá. Szeretnénk minimum ponttal, de inkább pontokkal hazatérni. A szerdai mérkőzésen többen is pihentünk, készülve a hétvégi meccsre. Alaposan kielemeztük az ellenfelet, szerintem jól felkészültünk belőlük. De meg kell említenem, hogy öt-hat kulcsember nélkül is jól játszottak a fiatalok a listavezető ellen, büszkék lehetnek a teljesítményükre. Viszont nekünk az előző sikerünk teljesítményére kell inkább alapoznunk, azt az energiát és motiváltságot kell átmentenünk szombatra. Néztük a szegediek előző összecsapását is, ők is remekül helytálltak Ferencváros vendégeként, de azon leszünk, hogy megakadályozzuk az ő jó játékukat, és eredményesek legyünk – zárta gondolatait a debreceni vízilabdázó.

A DVSE szombaton 17 órától játszik a Szeged otthonában, a Tiszavirág Uszodában.

Arany Balázs