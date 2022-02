A DVSE vízilabdacsapata a bajnokság 18. fordulójában szerda este a listavezető Újbudát látta vendégül a Debreceni Sportuszodában.

A találkozón a várakozásoknak megfelelően tartalékos összeállításban szerepelt a debreceni alakulat. A mérkőzés első negyede ehhez képest nem sikerült rosszul, a három vendég találatot követően a cívisvárosiak kétszer is eredményesek voltak, előbb Stefanidesz Levente, majd Korbán Richárd. Az első nyolc perc egy OSC-találatot követően ért véget, így 2–4 volt az állás.

A második nyolc percben továbbra is volt tartása Süveges Máté csapatának, pedig megint kapott góllal kezdődött a negyed, de Pusztai András első felnőtt bajnoki találatával jött a válasz. Ezt követően mindkét gárda ismét eredményes volt, vendég oldalról Vigvári, hajdúságiakéról Takács Kristóf. A szünet előtt próbált meglépni az Újbuda, kétszer be is találtak, de a végén Bodoróczki Tamás tette kisebbé a különbséget.

Bekezdtek a szünet után

A félidőt követően az OSC lezárta a mérkőzés végkimenetelével kapcsolatos kérdéseket, összesen nyolc gólt dobtak Molnár Lehel kapujába, amelyre mindössze egy Rácz Máté találat jelentette a szépségtapaszt.

Az utolsó nyolc perc első fele elég eseménytelenül zajlott, úgy látszott, mindkét csapat elfogadta, hogy a lényegi kérdések eldőltek. Azért néhány találat csak született a végére, az OSC háromszor vette be a debreceni kaput, míg Rácz Máté egyszer zörgette meg a vendég hálót. Az összecsapás 19–7-es újbudai győzelmet hozott, így a cívisvárosiaknak nem sikerült előzniük a tabellán.

A DVSE következő bajnokiját a Szeged otthonában játssza szombaton 17 órától.

Arany Balázs