Ha jól emlékszem, ez a sérülés nem újkeletű dolog…

A 2020-21-es szezonban történt az eset. A Brassó elleni meccsen kaptam egy ütközést a hátam mögül, mire kiugrott a vállam, és ez megismétlődött az idén két alkalommal is. Reménykedtünk, hogy felépülhetek, az új évben játszottam is néhány mérkőzést, de a vállam csak nem bírta a terhelést, még a kupadöntőn sem tudtam beszállni.

Mit lehet tenni ebben a helyzetben?

Nem örülök, de már elfogadtam, hogy műtétre lesz szükség. Jelen pillanatban a lehetséges időpontok kiválasztása a legfontosabb teendő. Számomra az lenne a legjobb, hogy minél hamarabb túlessek rajta. A gyógyulási idő eléggé hosszadalmas, az orvosok szerint 3-4 hónapra lehet számítani.

Úgy emlékszem, hogy a múltban nem voltál sérülékeny játékos…

Ez így is van, ezért is szeretnék mihamarabb megszabadulni ettől a problémától. A műtétet a Kenézyben csinálják meg, azért döntöttünk így, mert közel van, és rendelkezésre áll a magas szintű orvosi háttér.

A lábadozás idejét Debrecenben akarod tölteni vagy Svédországban?

Úgy gondoltuk, hogy itt maradunk. Én 2014 óta a szó szoros értelmében hazajárok Debrecenbe, most pedig már a kis családom is velem van, nem lesz hiányom semmiben, a rehabilitációt is tudom csinálni.