A DEAC férfi futsalosai szombat este az Újpest otthonában megkezdik a szereplésüket a felsőházban. Érdekesség, hogy Elek Gergő tanítványai az alapszakasz utolsó fordulójában pont a lila-fehéreket verték 4-2-re, és ezzel jutottak a legjobb öt közé. Ezúttal jóval nehezebb dolguk lesz, ugyanis több kulcsemberük nem léphet pályára, olvasható a deac.hu-n.

– Harmati Tamásnak izomszakadása van, Szentes-Bíró Tamás nemrég elkapta a koronavírust, a héten kezdhetett el tréningezni, Faragó Lajos és Vass Ottó pedig eltiltott. A sok hiányzó miatt olyan játékosoknak is vállalniuk kell a játékot, akik nem teljesen egészségesek, gondolok itt Rácz Zsoltra, Rodrigóra vagy Siska Gergőre, bízom benne, hogy egyikük sem fog még jobban megsérülni. El akartuk halasztani ezt a meccset, de az újpestiek ebbe nem mentek bele… Mivel szűkösebb lesz a keretünk, a taktikánkon is változtatunk, a letámadás helyett visszaállunk, ki kell mondani, hogy ölni fogjuk a játékot. A problémák miatt edzeni sem úgy tudtunk, ahogy szerettünk volna, az előző héten például pihenőt adtam. Az alapszakasz végén hősies győzelmet arattunk az Újpest ellen, most hasonló mentalitással lehetne esélyünk a pontszerzésre – nyilatkozta Elek Gergő a klubhonlapnak.

Azzal, hogy bejutottunk a felsőházba, a DEAC teljesítette a szezon előtt kitűzött célt. Ennek ellenére a folytatásban sem feltartott kézzel futnak ki a játéktérre.

– Ahogy szokták mondani, evés közben jön meg az étvágy. Az előző idényben nagy tettnek tartottam, hogy eljutottunk a bronzmeccsig. Idén is szeretnénk a dobogós helyekért megküzdeni, sőt, abban reménykedek, hogy ezúttal reálisabb esélyünk lesz a medálszerzésre. Ugyan a hétvégi találkozó előtt nem kedvezőek az előjelek, ettől függetlenül egy vereség esetén sem szabad csüggednünk, ugyanis hosszú ez a szakasz, több összecsapáson nyílik lehetőség a javításra – mutatott rá a vezetőedző.

Futsal NB I Felsőház 1. forduló

2022. 02. 12. (szombat) 20:50, UTE Labdarúgó Akadémia

Újpest FC-220 Volt-DEAC