Az ellenfél az egyesület másik csapata, a hazai pályán szereplő Gold Bulls volt - írja közleményében a Cívis Egyesület bowling szakosztálya. Nyugodtan mondható hogy nem a Cívis számított esélyesnek. Mint ahogy ebben a szezonban várható a többi meccsen is, kaparni kell majd minden szerzett pontért. Bemutatkozott Dávid Csaba, aki épp a Bullstól érkezett, a Cívis a szokott felállásban jelent meg: Ábrók Andi, Szabó Ilona, Harsányi Sándor és tartalékként Tolnai Tibor volt még Csaba mellett a pályán.

A Bulls a Végh Laszló, Havas Sándor, dr. Szőke Viktor illetve Béres Éva összeállításban lépett pályára.

Első körben nagyon jól kezdett a Cívis: három csapattag is 200 fölé került, 3-1 lett az állás. Második körben folytatódott jó sorozat, menetelt tovább a vendégcsapat, már mind a négyen nyertek, ezúttal „csak” 170 körüli sorokkal, de most elég volt ez is. 7-1.

A harmadik körben a két hölgy 190 körül dobva hozta a pontokat. 9-3 lett ezzel, kezdett kirajzolódni egy esetleges Cívis győzelem képe.

Az utolsó egyéni körben erősített a Bulls, akik már tavaly óta a legmagasabb ligában szerepelnek, ketten is nagyon jól dobtak, így ebben az etapban döntetlenre végeztek a felek, összesítésben 11-5 volt ekkor a mérkőzés állása.

A párosok előtt tiszta volt a helyzet: ha csak egy meccset is nyer a Cívis BT, megvan a győzelem. Ez sikerült is a jól összeszokott Szabó Ilona Harsányi Sanyi duónak, majd 400-at dobva! Nyert a Cívis!

Utolsó körben még Andrea és Csaba is nyert egy párost, végül számszerűen sima lett (15-9) egy nehéz meccs eredménye. Máris elmondható hogy a csapat nem marad pont nélkül a legmagasabb osztályban. A Bulls kicsit visszafogott volt ezen a mérkőzésen, de minden bizonnyal lesznek jobb eredményeik idén is.

A bajnokság gőzerővel dübörög tovább, jövő hétvégén mindkét egyesületi csapat dupla meccset játszik Tiszaújvárosban, nem is akárkivel: a tavalyi Szuperliga második és harmadik helyezettje látogat hozzájuk.

Az NB I.-ben sem marad képviselet nélkül Debrecen: újoncként mutatkozik be a Cívis Egyesület 3. csapata, a Textil Design.