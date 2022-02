Kora délután a férfiak elődöntőit rendezték. A szervezők megadták a módját, volt épített kifutó, zenés, fényes, füstös bevonulással. A fiatalok láthatólag élvezték a showt, a legtöbben széles mosollyal az arcukon vonultak be, volt aki énekelt is. A gongszó után viszont már nem volt pardon, csak a jól meghúzott ütések, puffanások hangját lehetett hallani, no meg a csapattársak üdvrivalgását egy-egy jól sikerült kombináció után. Nem is csoda, hiszen már a szombati finálékért zajlott a küzdelem.

A magyarok közül ketten, Bundovics István és Hegyi Barnabás már a kezdés előtt döntőbe jutott, mert ellenfeleik betegség miatt visszaléptek a viadaltól Fájdalom, ezzel véget is ért a férfiak diadalmenete, ugyanis a többi hazai öklöző számára túl sok az ellenfele. A 63.5kg-os Danyi Dániel a walesi színekben induló Romeo Costával találkozott. Rögtön egymásnak esett a két fél egy igazán mozgalmas mérkőzést összehozva, melyen végül megosztott pontozással Costát hozták ki győztesnek. A 86 kg-os Tallósi Péternek is egy brazil, Keno Machado jutott: a szoros első menet után egyre parázsabb lett a hangulat, a magyartól le is vontak egy pontot egy szabálytalanság után. De nem ezen múlt, Tallósi láthatólag egyre nehezebben viselte, hogy a brazil jobb nála, így csúnya összecsapás lett a vége dél-amerikai győzelemmel. A változatosság kedvéért Felföldi Lászlónak is brazil rivális jutott, és hiába a biztatás meg a kívülről jövő jó tanácsok, látszott, hogy ellenfele magasabb szintet képvisel amit érvényre is juttatott.

A program késő délután a nők döntőivel folytatódik.

