A magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság csütörtökön rajtol el. A magyar válogatott már a nyitónapon érdekelt lesz, hiszen Hollandia ellen játssza este 20 óra 30 perctől első mérkőzését a nemrégiben átadott budapesti MVM Dome-ban. A hírek szerint telt ház, nagyjából 20 ezer néző szurkol majd az összecsapáson, tehát a parádés hangulat garantált lesz.

A Gulyás István vezette alakulat utolsó felkészülési mérkőzésén – a vártnál talán kicsit nehezebben – Bahreint győzte le 36–30 arányban a hétvégén, így sikerrel hangolt az Eb-re.

A Hajdú-bihari Napló a DVSC legendás átlövőjét, Csapó Erikát kérdezte az esélyekről. – Az Európa-bajnokság a mezőnyét tekintve még erősebbnek mondható, mint a vb, itt már tényleg nincsenek gyenge ellenfelek. A mieinknek már a csoportkörből való továbbjutás is komoly erőpróbának ígérkezik Hollandia, Portugália és Izland ellen. Aztán pedig a középdöntőben még négy találkozón kellene olyan eredményt elérni, hogy összejöjjön a vágyott elődöntős szereplés – vázolta a helyzetet a szakember.

Néhány napja a dán Rasmus Boysen, a sportág egyik legismertebb és legfelkészültebb szakírója a közösségi médiában azt írta, hogy Dániát várja első, Magyarországot pedig a második helyre a viadalon.

– Nem szeretnék vele vitába szállni – mondta nevetve az EHF-kupa-győztes kézis. – Azt hiszem, ez minden képzeletünket felülmúló jóslat, bár így lenne! Azonban gondoljunk bele, hogy a csoportból való továbbjutás esetén olyan ellenfeleink lehetnek, mint az oroszok, a franciák a horvátok vagy a szerbek. Ez rendkívül nehéznek ígérkezik, de ha bejön, akkor küldök egy üdvözlőkártyát Boysen úrnak – tett ígéretet Csapó Erika, aki szerint Mikler Roland és a Bánhidi Bence–Bodó Richárd páros lehetnek a húzóemberei az együttesnek, azonban leginkább a csapategységet érzi erősnek a válogatottban.

Magas presztízs

A debreceni szakember nagyon örül neki, hogy a Főnix Aréna is egyike az Eb helyszíneinek. – Világversenyt rendezni mindig presztízst jelent. Az elmúlt évtizedekben bármilyen esemény volt Debrecenben az mindig színvonalas volt, a közönség pedig kifogástalan. A város infrastrukturálisan és közlekedés szempontjából is teljes mértékben ki tudja ezeket a rendezvényeket szolgálni, úgyhogy emiatt szeretnek is hozzánk jönni – zárta gondolatait.

