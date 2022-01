A sport mellett nagyon fontos a megfelelő tanulói életpályamodell is. A Debreceni Labdarúgó Akadémián 2015 óta működik az oktatási és szociális részleg, melynek feladata, hogy utat mutasson a fiatal labdarúgóknak a magán- és sport utáni élethez. – Fontos, hogy a fiúknak legyen olyan képzettség, szakma a kezükben, amellyel a civil életben is el tudnak helyezkedni – fogalmazott Gyarmati Zoltán, a részleg vezetője. – Tudatosan tápláljuk a srácokba a tanulás fontosságát, igyekszünk olyan irányba terelni őket, ami a képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő. Tizedikes, tizenegyedikes korukra már legyen ötletük, tervük, hogy milyen területen tanulnak tovább. Nem engedjük meg a jó tanulóknak, hogy ne folytassák tanulmányaikat. Számos az utánpótlásból kikerült játékosunk jár egyetemre, ma már-már trend lett a debreceni akadémisták körében a továbbtanulás. Fontos hangsúlyozni, hogy egy labdarúgó semmivel sem kevesebb egy más sportágat űző sportolónál – olvasható a klub honlapján.

A következő akadémisták közül ugyan nem mindenki szurkol a királyi gárdának, az azonban mindenképpen közös bennük, hogy az iskolában a reál tantárgyak iránt érdeklődnek leginkább, s a jövőben valamilyen gazdasági, esetleg műszaki területen kívánják folytatni tanulmányaikat a Debreceni Egyetemen.

Lipcsei Péter a DVSC egyik kiemelkedő tehetsége, mindemellett pedig a Tóth Árpád Gimnázium végzős diákja. A A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán gazdálkodás és menedzsment szakon szeretne továbbtanulni. Mindig fontosnak tartotta a tanulást, hogy stabil lábakon álljon a futball mellett is.

A 18 éves Simon Mátyás nemcsak az NB III.-as csapat támadó szekcióját erősíti, hanem Bényei Ágostonnal egyetemben a Debreceni Ady Endre Gimnázium kiváló sportolóinak névsorát is. – A hatévfolyamos matek-fizika osztályba járok, ebben a tanévben érettségizem – kezdte. – Nemzetközi gazdálkodást szeretnék tanulni a Debreceni Egyetemen, angol nyelven. Érdekel a pénzügy és a nemzetközi kapcsolatok, az angolt is élvezem, emeltezni fogok belőle. Ezen felül még szlovákból is nyelvvizsgázom – tette hozzá.

Sustyák Bálint csatár, és a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium tizenkettedikes tanulója. – Engem is a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara érdekel első sorban, Petihez hasonlóan a gazdálkodás és menedzsment szak, vagy a kereskedelem és marketing.

Régóta figyelemmel követem a magyar és világgazdaság eseményeit, sokat olvasok is a témában, akárcsak a marketingől.

A családomban többen is vállalkoznak, minden bizonnyal innen jön az érdeklődésem. Édesanyámék arra tanítottak, hogy mindig legyen egy A és egy B terv, jelenleg a foci az A terv – tette hozzá.

Székelyhidi Sándor, aki márciusban tölti tizennyolcadik életévét, már számos alkalommal pályára lépett az NB III.-as csapatban. Pallagra jár középiskolába, a Balázsházy sporttagozatának végzőse. Tervei között szerepel, hogy a Debreceni Egyetem Műszaki Karán tanuljon tovább, mint járműmérnök.

Elmondta, a BMW-gyár Debrecenbe települése is sokat dobott azon, hogy ezt a pályát válassza.

Gyulai József szintén tizenkettedikes balázsházys. Az U19-es csapat középpályása, Kállósemjénből került a DVSC Labdarúgó Akadémiára. – Én is a Debreceni Egyetemen szeretnék továbbtanulni, kereskedelem és marketing szakon. A sport mellett ez az az irány, amely engem vonz, ebben látom a jövőmet, szívesen helyezkednék el ezen a területen. Mindig is törekedtem arra, hogy egyforma figyelmet fordítsak a sportra és a tanulmányaimra, ugyanakkor ha most előre tekintek, szeretném profi futballistaként látni magam a jövőben – mondta.

Gyarmati Zoltán zárásként hozzátette, az akadémisták körében ma már evidencia a nyelvvizsga, az emelt- és előrehozott érettségi, akárcsak a többlábon állás gondolata, amely a DVSC Labdarúgó Akadémia oktatási filozófiája.