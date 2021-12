A cserecsatár másodszor is majdnem a mennybe ment, de lövésénél Gróf résen volt. A hajrában még kettőt cserélt a vendégstáb, volt is lehetősége a Debrecennek az egyenlítésre, de Demjén előbb Sylvain Deslandes, majd Pávkovics Bence próbálkozását is hárította bravúrral,